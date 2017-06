Myslel jsem, že jsou to gangsteři, hájí se obžalovaný z vraždy policisty

Obžalovanému hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Do soudní síně ho s pouty na rukou a nohou přivedli ozbrojení těžkooděnci. Na doporučení vězeňské správy mu nechali pouta i po dobu jeho výpovědi.

„Mrzí mě to. Vůbec jsem nepřemýšlel, co dělám. Omlouvám se, nic víc mě nenapadá,“ pronesl mladík se skoro dětskou tváří, kterému bude v září 19 let.

Při popisu události pak líčil, jak od svých třinácti let bere drogy, nikdy neměl stálé zaměstnání a prakticky se nechal vydržovat rodiči. V poslední době pravidelně užíval pervitin a marihuanu a spotřeboval i lahev rumu denně.

Drogy si kupoval od známých. Peníze dostával od matky, které občas pomáhal v restauraci.

„Rodiče mi poslední dobou říkali, že jsem nějakej divnej. Tři dny před událostí jsem tři dny nespal a cítil se jako faraon. Po pervitinu jsem dokázal myslí ovládat zvířata a viděl pyramidy. To ráno jsem nemohl najít peněženku, a to mě naštvalo. Myslel jsem, že mi ji doma někdo vzal. Došel mi pervitin, chtěl jsem si dojet koupit energeťák,“ vypovídal obžalovaný za neustálého kývání tělem.

Podle státního zástupce Barnabáše Lišky se událost stala 18. prosince 2016 mezi 11. a 12. hodinou dopoledne. Dvoučlenná policejní hlídka vyjela do Velic, což je části obce Dříteň na Českobudějovicku, po hlášení, že tam syn napadá matku.

Policisté čekali banální roztržku v rodině

Před soudem svědčil i policista, který útok přežil. Popsal, že čekali banální roztržku v rodině a nikdo je v domě neupozornil, že jedou k narkomanovi.

„Když jsme vešli do dveří jeho pokoje, stál proti nám s násadou od koštěte. Na výzvu jménem zákona se zklidnil a vypadalo to, že si dá říci. Najednou vyrazil a kolegu praštil tyčí do obličeje. To byl signál, abychom použili teleskopické obušky. Vzal jsem ho za ruku a snažil se mu násadu vzít. Najednou jsem ucítil bodnutí v boku,“ vypověděl policejní nadstrážmistr, který je dodnes v pracovní neschopnosti.

„Ani jsem nepoznal, že je to policie. Kdybych věděl, že je to policie, nechám se odvést, ať se děje cokoli. Myslel jsem si, že jsou to gangsteři, že mi přišli vyvraždit rodinu. Objevili se dva chlapi v černém a řekli, ať nedělám problémy. Držel jsem nůž, bodal jsem doleva i doprava, kolikrát jsem bodnul, nevím,“ líčil u soudu Hajný.

Těžce zraněný kolega zemřel po dvou dnech

Rána kuchyňským nožem dlouhým dvacet centimetrů poranila policistovi slezinu a slinivku. Doplazil se do vedlejší místnosti, odkud volal sanitku a operační oddělení policie.

Mezitím útočníka zpacifikoval jeho kolega. Přestože ho obžalovaný bodl do zad, s pomocí jeho otce mladíka zneškodnili. Těžce zraněný vedoucí hlídky ještě stačil přivolat další policejní posily. Zemřel po dvou dnech v nemocnici následkem probodnutí plic, poúrazového šoku a otoku mozku.

Obhájce obžalovaného Miroslav Kříženecký se snaží soud přesvědčit, že jeho klient trpí schizofrenií a v době útoku nebyl při smyslech.

Na otázky žalobce i předsedkyně senátu Olgy Smrčkové si přitom obžalovaný vybavoval i detaily celé události.

Účastníky jednání jsou i otec a matka zavražděného policisty. Spolu s jeho sourozenci požadují na obžalovaném po 400 tisících korunách odškodnění.

Soud pokračuje až do středy výslechy svědků a znalců, potom bude odročený, protože se omluvila jedna ze svědkyň.