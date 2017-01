Ochrana candáta se vyplatila, na Lipně přibylo dravých ryb

Po sedmi letech přestala loni na Lipně pro lovce dravých ryb platit opatření, která měla za cíl zvýšení počtu candátů a dalších dravců. Těch v minulém desetiletí výrazně ubylo. Loňská sezona ukázala, že měla opatření smysl.

Největší český revír a Mekka rybářů lovících dravce se dokázala zotavit. Candátů, okounů i štik v nádrži přibylo a díky uvolnění ochrany začaly dravé ryby přibývat i mezi úlovky.

Podle řady rybářů se ale ochrana uvolnila příliš. Loni na podzim proto někteří iniciovali vznik petice za opětovné zavedení klíčových omezení. Varovali, že pokud se ryby nedočkají důsledné ochrany, může se opakovat situace, kdy počet úlovků po roce 2000 začal rapidně klesat.

Candát obecný Dravá a hospodářsky důležitá ryba, která se původně vyskytovala jen v povodí Moravy a postupně se rozšířila po celém území Česka. Mezi rybáři je jednou z nejvyhledávanějších, mimo jiné i pro kvalitní bílé maso. Loví se nejčastěji na přirozené nástrahy, jako jsou drobné rybky nebo jejich části. Na Lipně platí míra nástražní rybky 15 centimetrů. Stále častěji rybáři používají i nástrahy umělé, které napodobují jejich přirozenou potravu. Lovná míra candáta je 45 cm.



Petici nakonec podepsalo 1 100 rybářů nejen z jižních Čech, ale třeba i ze zahraničí a zabývali se jí i poslanci.

„Podepsal jsem ji i já sám, řadu z těch opatření jsem přímo navrhoval. Jenže i loňský ústup od nejpřísnějších pravidel je součástí plánu hledání ideální péče o Lipno, do něhož se zapojil i Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR. Z toho důvodu budou letos platit stejná pravidla jako loni. Teprve potom budeme moci vyhodnotit reálné dopady a porovnat dvě sezony se změnou pravidel,“ říká jihočeský rybářský hospodář Milan Hladík.

Na zlepšení situace se zřejmě nejvíc podepsalo zvýšení délky nástražní rybky na 20 centimetrů. To se loni ale o pět centimetrů znovu snížilo. „Rybička dlouhá 20 centimetrů je těžko k sehnání, candáti se navíc na tak velké rybky běžně neloví. Díky tomuto omezení se mnozí lovu candátů téměř přestali věnovat. Jejich hlas ale postupně sílil, a proto jsme loni přistoupili k podle mě rozumnému kompromisu,“ říká hospodář.

Zmenšení délky nástražní rybky způsobilo, že se letos lovu dravých ryb na Lipně znovu věnovalo více lidí. Díky obnově populace lovili úspěšněji, míra nástražní rybičky ale stále ochrání před poškozením menší ryby.

Počet úlovků bude přesně sečtený až v březnu, už teď je ale jasné, že rybáři oproti předchozím letům ulovili více ryb a ve větších velikostech.

„Myslím, že se prokáže, že to množství bylo třeba pětinásobné. Pokud se tohle bude dít dál, je jasné, že se na Lipně stane to samé co před lety. Do té doby bohužel nebude možné prosadit jakoukoli změnu,“ říká šéfredaktor rybářského časopisu Kajman a hlavní iniciátor petice Radek Filip.

Podle něj přinesla petice jednoznačný úspěch. Ukázala totiž, že řada rybářů si zvýšeného tlaku na dravé ryby všímá a je pro jejich ochranu nejen na Lipně, ale i dalších revírech.

„Co se týče reálného dopadu, je ale výsledek žalostný. Protože změnu se prosadit nepodařilo. Candátů v Lipně zůstává poměrně dost, jejich velikosti jsou ale malé, většina velkých ryb už byla odnesena a v dalších letech to bude horší a horší. Je přitom hodně rybářů, kterým nejde o malé ryby, ale o dostatek velkých ryb, které chtějí chytit a pustit zpět,“ tvrdí Filip.

Jihočeský rybářský svaz ale počítá s tím, že do budoucna budou přísnější pravidla potřeba. V jednání je například přibrání dalších členů profesionální rybářské stráže. Zatím také platí, že každý si může ponechat 50 kusů vybraných druhů ryb, mezi které kromě kapra patří právě i třeba štiky nebo candáti.

„Sezona lovu dravců ale trvá přibližně 20 týdnů. Navrhuji, aby si proto mohl každý ponechat za rok dvacet dravých ryb. Takový počet je možné ujíst. Pokud někdo odnese 50 ryb, je jasné, že část ryb nemá pro rodinu,“ podotýká Hladík.

Další možností ochrany ryb je, že se, byť třeba jen na několik měsíců, vrátí i opatření v podobě 20 centimetrů dlouhé nástražní rybičky. Nejdříve ale v roce 2018.