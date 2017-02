Seniorka odmítla obědy a přišla o bydlení. Za nevystěhování má podmínku

Loni ženě dokonce soud uložil tři měsíce vězení podmíněně odložené na rok za trestný čin neoprávněný zásah do práva bytu. V polovině února jí českobudějovický krajský soud zamítl žalobu, kterou se domáhá zrušení výzvy na vyklizení bytu.

Bývalá úřednice Jiřina Vachová se domnívá, že příčina jejího trápení spočívá v tom, že neodebírala od pečovatelské služby obědy.

„Jsem sama a nemám po padesáti letech života v tomto městě kam jít. Nikdy jsem si nemyslela, že tak dopadnu. Radnice mi odmítla prodloužit nájemní smlouvu na garsonku, kde bydlím od roku 2014. Dala jsem do zařízení poslední peníze, teď utratím za soudy i ty, co jsem měla na pohřeb,“ popisuje žena, která od roku 1990 do důchodu pracovala na lišovském městském úřadě.

Podle právního zástupce města Martina Slobodníka je případ jasný. Nájemkyně odmítá plnit smlouvu s městem tím, že nevyužívá placené péče v domě se zvláštním určením. A ta je podmínkou nájmu.

„Majetek je města, které na objekt doplácí. Vybírá takové klienty, kteří využívají nabídky péče,“ tvrdí Slobodník.

Vachová sice podepsala při prodloužení nájmu o rok závazek, že bude využívat služby obecně prospěšné společnosti Ledax, tuto podmínku ale podle soudu nesplnila.

Výzva k vyklizení bytu tedy podle soudu dál platí. Slobodník uvedl, že v Lišově a okolí je dostatečná nabídka podobných nájemních bytů pro lidi, kteří speciální péči nepotřebují. Po čtvrtečním verdiktu je Vachová psychicky na dně. Vystěhovat se musí do dvou měsíců.

„Nemám ani na stěhováky. Mám zprávy od lékařů o špatném zdravotním stavu, ale na radnici mi řekli, že ty by mohl přinést každý. Obědy jsem si neobjednala, protože musím dodržovat dietu, vařím si sama. Abych splnila podmínku nájmu, platila jsem si od pečovatelské služby alespoň vynášení odpadkových košů. Deset korun za jedno vynesení. Také jsem si objednala mytí oken, ale nikdo nepřišel, prostě mě chtějí vyhodit,“ zoufá si žena.

Zneužívá zvýhodněný nájem, míní starosta

Lišovský dům s pečovatelskou službou nabízí 57 bytů většinou o velikosti jednoho pokoje s kuchyňským koutem. Nájem dotovaný radnicí je za garsonku kolem tří tisíc korun měsíčně.

Péči klientům nabízí Ledax ze základny v Třeboni, obědy přivážejí pečovatelky z lišovských restaurací. „Jsme schopni dodávat i dietní jídla, za donášku si účtujeme 25 korun,“ vysvětluje vedoucí třeboňské pobočky Martina Primaková.

Podle starosty Lišova Jiřího Švece je pečovatelský dům naplněný a na příjem mají pořadník, to znamená, že na umístění čekají další lidé, kteří potřebují péči. Za problémy si jeho klientka může podle něj sama, navíc má ve městě příbuzné.

„Podobné potíže jsou i v jiných městech, kde se lidé snaží zneužívat výhod bytů se zvláštním určením. U nás je zvýhodněný nájem,“ poznamenal starosta.