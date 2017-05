Odpočívadlo pro kamiony se může změnit na parkoviště pro pět set aut

Zástupcům města se současná nevzhledná podoba velkého prostoru poblíž Kauflandu nelíbí a chce ho využít efektivněji. Na základě zadání z radnice se věcí zabývá českobudějovický dopravní podnik.

„Jednou z možností je zřízení parkoviště pro osobní auta. Spočítali jsme, že by v místě mohlo být až pět set míst. Do centra se odtud dá přitom dojít pěšky, a nebo bychom ho napojili na MHD. Prostor by samozřejmě potřeboval i urbanistickou studii. Minimálně by se měl upravit a přidat tam nějaké zázemí, aby vypadal lépe,“ řekl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Je dost reálné, že se možnost zřízení odstavného parkoviště promění ve skutečnost. Na radnici už totiž přemýšlejí, kam by mohli kamiony přesunout a vytlačit je mimo město.

Dřív kamiony parkovaly na různých místech na sídlišti

„Pokusíme se oslovit armádu, zdali by nebyly k dispozici pozemky na letišti v Plané. Byl by to ideální prostor. Nákladní vozy by odtud mohly najíždět na budoucí jižní tangentu a odtud na dálnici,“ reagoval po valné hromadě letiště náměstek primátora František Konečný.

Pokud se náhradní prostor nepodaří najít, mohl by nastat pro Budějovice velký problém.

„Před zřízením odpočívky na Dlouhé louce nám kamiony parkovaly na různých místech na sídlišti a v dalších lokalitách. Hodně lidí si na to stěžovalo,“ připomněl Jaroslav Mráz, vedoucí českobudějovického odboru dopravy.

Řidičům kamionů však podle něj nic jiného nezbývalo, když musí dodržovat povinné přestávky, ale neměli kde pořádně parkovat.

A nová místa jim příliš nepřibývají. Dalo by se očekávat, že budou například podél budoucí dálnice D3, ale v okolí krajského města žádné nevznikne. Podle informací MF DNES má být jedno u Chotýčan a další možnost je pak u Velešína a u Suchdola na Kaplicku.

Jak velké budou a s jakým zázemím, ještě není stoprocentně jisté. Na stránkách Ředitelství silnic a dálnic jsou uvedené jen lokality u Chotýčan a Suchdola.

„Na obě bude veřejná soutěž na nájemce,“ řekla už dříve mluvčí ředitelství Nina Ledvinová. „Menší odpočívku, kde bude jen WC, plánujeme mezi Meznem a Chotýčany, kde je dost velký úsek bez možnosti zastavení,“ dodala.

„Podle mého názoru je to nešťastné,“ reagoval náměstek Konečný. „Očekával jsem, že bude poblíž města nějaké velké odpočívadlo s potřebným zázemím,“ dodal.

Stát si nechal udělat průzkum, zda by se přece jen někam podobné místo nevešlo. U dálnice D3 kolem Českých Budějovic však není dostatek místa z důvodu malých vzdáleností mezi mimoúrovňovými křižovatkami.

Mráz z odboru dopravy v tomto ohledu zmínil například rakouské dálnice, kde jsou velké odpočívky a u nich většinou čerpací stanice, restaurace a další zázemí.

„Tady to naopak vypadá, že je hodlají někde rušit. Jako například na silnici první třídy mezi Českými Budějovicemi a Vodňany za kolejemi u Libějovic. Vyjíždění kamionů tam ohrožuje bezpečnost provozu. Kde pak ale mají řidiči odpočívat? Není za volantem nebezpečnější únava a mikrospánek?“ zamyslel se Mráz.

I on byl jedním z těch, který se před několika dny zúčastnil dopravní konference konané v Českých Budějovicích, kde se problém odpočívadel rovněž řešil. Na dálnici D3 je v tuto chvíli nejblíže na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje u Mezna.