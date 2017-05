Eso mezi odstřelovači: Když týden nestřílíte, začínáte zase od nuly

Precizní dril, taktika a střelecké schopnosti v extrémních podmínkách. Přesně to prověřil pátý ročník mezinárodní soutěže odstřelovačů Ride of the Kings. V Boleticích na konci dubna soupeřili účastníci z řad armády, vojenské policie, Hradní stráže a policie. Mezi 23 týmy zazářil 42. mechanizovaný prapor z Tábora.