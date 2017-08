Auta poničila přejezd na tahu do Rakouska, na objížďce jsou kolony

Dopravu ve směru na Rakousko omezila od čtvrtečního rána uzavírka. „Z důvodu závažné poruchy geometrické polohy koleje a přejezdové konstrukce bude havarijně uzavřen železniční přejezd na Bukovci,“ sdělila Hana Brožková z oddělení informací a styku s veřejností kanceláře hejtmanky.

Příčinou byla podle všeho únava materiálu na náročném úseku. „Jedná se o havarijní stav konstrukce přejezdu z důvodu velkého zatížení kamionovou dopravou,“ upřesnil Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Na přejezdu bude nyní vyměněna přejezdová konstrukce a položen nový asfaltový povrch. V provozu by měl být v sobotních dopoledních hodinách. Auta po něm do té doby nepřejedou, vlaky však pomalou rychlostí ano.

Pro řidiče jsou připravené objízdné trasy. Veškerá doprava ve směru z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště je nyní vedena po silnici do Českého Krumlova, odtud přes obec Chabičovice-Mirkovice do Kaplice nádraží, kde se auta napojí na původní komunikaci.

Kolem poledne se na cestě z Českých Budějovic do Krumlova tvořila asi půlhodinová kolona aut. „Na křižovatce u Porákova mostu vypnuli semafory a dopravu řídí policie. Kolona je na příjezdu do Krumlova téměř od Rájova,“ hlásil z místa jeden z řidičů.

Doprava v opačném směru pro vozidla do 7,5 tuny řidiče navede z Kaplice nádraží ke křižovatce k Holkovu, dále přes Horní Třebonín a poté po silnici I/39 do Českých Budějovic. Objízdná trasa pro dopravu nad 7,5 tuny vede do Českých Budějovic z Kaplice nádraží přes Český Krumlov.