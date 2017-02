Žiju pro chvíle, kdy stojím na jevišti, říká operní diva Šrejma Kačírková

Jana Šrejma Kačírková (34 let) Zatím zvládla 45 pěvecky náročných hlavních rolí. Dvakrát získala celostátní Cenu Thálie, třikrát Jihočeskou. Chodila do dětského sboru Jitřenka, doma si prozpěvovala s utrženým mikrofonem a později s vidovskou country kapelou Shellou Band. Ačkoliv spíše toužila být muzikálovou zpěvačkou, díky vedení bývalé primadony Národního divadla Libuše Domanínské se upsala opernímu zpěvu. Po absolvování Českoanglického gymnázia v Budějovicích zamířila na konzervatoř do Prahy a poté na první hostování do Ostravy. Tady v průběhu svého desetiletého působení získala i vysokoškolské hudební vzdělání. Hostuje v Národním divadle, ale také v Brně či v Bratislavě v roli Donny Anny v opeře Don Giovanni. S manželem a dcerou Aničkou (3) žijí v Praze.