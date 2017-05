Oprava kulturního domu Slavie je zase na začátku. Stát má až 150 milionů

Je to takřka na den rok, kdy vedení města oznámilo, že chce kulturnímu a společenskému stánku v centru pomoci prostřednictvím takzvaného PPP projektu. To znamená, že by do budovy investoval miliony korun soukromý investor a následně by mohl veškeré prostory po určitou dobu provozovat.

Jenže teď z radnice zní, že forma PPP je hodně složitá a město ji na takovou akci nemá ozkoušenou.

KD Slavie Novorenesanční budova stojí od roku 1872 díky Spolku pro výstavbu Německého domu, což byl původní název. V hlavní budově byla tělocvična, spolkové místnosti, kanceláře, kuželna, hostinec a ústřední sál, vedle ní zahradní restaurace, přírodní amfiteátr s lavičkami a letní cvičiště. Po II. světové válce objekt měnil jména, z Německého domu se stal Stalinův, později Dům armády, Dům osvěty a Městský dům kultury.

Promarnil se tak celý rok, kdy se mohlo kolem Slavie něco zásadního dít. Na stole je nový návrh a radní věří, že tentokrát už dojde k průlomu. Příliš se neliší od původní vize.

„Připravili jsme konkrétní harmonogram, který má dvě základní fáze. První je zpracování ekonomické studie. Ta by nám měla ukázat, o jak velkou investici se při rekonstrukci bude jednat. Pak je otázka, nakolik se bude podílet město a případný soukromý provozovatel,“ nastínil náměstek primátora Petr Podhola.

Na studii se začne brzy pracovat a firma vybraná z pěti oslovených společností ji zpracuje za odhadem 450 tisíc korun.

Druhá fáze se bude týkat samotného výběru provozovatele, což dostane na starost externí právní kancelář. „Nechceme nic podcenit a naší snahou je se Slavií konečně něco udělat,“ podotkl Podhola.

Ve výsledku to může vypadat tak, že zájemce získá objekt do své správy například na 30 let, přičemž se zaváže k tomu, že ho kompletně opraví a bude udržovat v dobrém stavu. „Samozřejmě by měly prostory nadále sloužit kulturním a společenským aktivitám. To by bylo součástí koncesní smlouvy,“ doplnil náměstek.

Zástupci města odhadují, že by velká oprava Slavie stála 100 až 150 milionů korun. Dříve plánovaná velkolepá obnova, případně dostavba včetně oživení jejího okolí za stovky milionů korun se nechystají.

„Znamenalo by to instalaci výtahu pro bezbariérový vstup, opravy vzduchotechniky, inženýrských sítí, případně zásahu do jeviště, které je v hlavním sále. Nebudeme měnit vzhled Slavie,“ vyjmenoval už dříve náměstek primátora Jaromír Talíř.

Zásah potřebuje i park s pódiem, který je hned vedle budovy. „Některé lavičky a stoly v parku už jsou hodně zničené a potřebují vyměnit. Byla by škoda tohle místo nechat dál chátrat. V létě jsou tam skvělé akce a koncerty,“ zdůraznil Zdeněk Pulpán, který místo v sezoně pravidelně navštěvuje.

O zásahu do Slavie se v uplynulých letech mluvilo často. Větší opravy se budova dočkala v roce 2013, když už to bylo nevyhnutelné. V krovu řádila dřevomorka, do střechy zatékalo a opadávaly kusy římsy.