Budějovické nádraží opraví za dvě stě milionů. Dostane se i na další

Přece jen se začne něco dít, než se propadne promočený strop nebo shnijí rámy oken a opadá omítka. Roky pouze slibovaná kompletní rekonstrukce nádražní budovy v Českých Budějovicích dostává konkrétnější termíny.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která budovu převzala od Českých drah, hodlá do konce května vyhlásit soutěž na projekční práce. „Na jaře příštího roku by projekt mohl být hotový a začala by samotná příprava stavby,“ potvrdil Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Pokud by se pak podařilo bez průtahů vysoutěžit samotnou rekonstrukci, vítězná firma zahájí práce v roce 2019. Do tří let by bylo vše hotové. Náklady na celkovou obnovu budovy správa odhaduje okolo 200 milionů korun, když do nich nepočítá úpravy okolních prostor.

Zásah je nutný. Zatímco nástupiště už jsou opravená, budova je ve velmi špatném stavu a je na tom nejhůře ze všech krajských nádraží v republice. Ohledně rekonstrukce SŽDC spolupracuje i se zástupci města České Budějovice. „V části projektu, který budeme projednávat s magistrátem, probereme i parkování kol. V dalším horizontu úprav území okolo budovy budeme hledat i řešení parkovacích možností pro cestující,“ pokračoval Illiaš.

Zásadně by se měly změnit i vnitřní prostory. „Určitě je potřeba je oživit a přizpůsobit dnešním potřebám. Na tyto věci už může odpovědět studie využitelnosti budovy. Jinak bude třeba nová střecha, fasáda a řada dalších prací,“ zdůraznil Ivan Študlar, poradce hejtmanky pro dopravu a člen Jikordu, který organizuje veřejnou dopravu v kraji.

Kde by měly zmíněné parkovací plochy být, není úplně zřejmé. SŽDC nemá v místě žádné pozemky k tomuto účelu použitelné. V minulosti se na radnici uvažovalo o záchytném parkovišti v prostoru nákladového nádraží. Tam by se však rovněž muselo vyřešit vlastnictví pozemků, které nejsou města, ale Českých drah.

Zvelebí budovy ve Veselí nad Lužnicí a Českém Krumlově

Zatímco na obnovu budějovického nádraží je ještě potřeba poměrně dlouhá příprava, na jiné se má dostat ještě letos. „Na začátku května budeme mít vytipované tři desítky nádražních budov, které SŽDC doporučíme k opravě, a správa by se do nich měla v následujících třech letech postupně pustit,“ sdělil Študlar.

Jmenoval Milevsko, Hlubokou nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí či Český Krumlov. Na poslední dvě jmenovaná se má dostat ještě letos. „Ještě letos bychom také rádi připravili projektovou dokumentaci na opravy stanic Písek a České Velenice,“ upřesnil Marek Illiaš.

Podle starosty Veselí Ladislava Sýkory jsou asi největším problémem tamního nádraží toalety. „Doufám, že se podaří zvelebit celý prostor, aby odpovídal současným nárokům. Vzniknout by mohlo i nějaké nové občerstvení. Samozřejmě bude jen dobře, když se opraví i plášť a další prostory budovy, která má svou historickou hodnotu,“ reagoval Sýkora.

Předpokládá, že letos se však zřejmě začne jen s jednou částí. Druhá je nadále v majetku drah. „A nemám zprávu, že by se s ní mělo něco dít. Patří do ní i WC a část, kde je restaurace. Je sice snaha toalety nějak udržovat, ale potřebují zásah,“ doplnil Sýkora.

I v Českém Krumlově si od úprav dost slibují. „Od cestujících mám celou řadu ohlasů, že nádraží potřebuje zlepšit, protože je zastaralé. Doufám, že SŽDC současně s rekonstrukcí přizpůsobí i provoz. Při prvních ranních spojích je nyní areál bez obsluhy a budova je nepřístupná, což je pro cestující nepříjemné. S rekonstrukcí by se mohl proměnit i prostor před nádražím,“ říká krumlovský starosta Dalibor Carda.

SŽDC získalo loňským převodem v Jihočeském kraji přibližně devadesát nemovitostí. „Jsou to většinou nádražní budovy, například v okresních městech Tábor, Prachatice, Písek, ale i v menších stanicích Třeboň, Milevsko, Blatná, Hluboká nad Vltavou, Bechyně či Číčenice,“ vyjmenovala před časem Radka Pistoriusová, mluvčí Českých drah.