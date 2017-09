Stát opraví téměř čtyřicet jihočeských nádraží. Investuje půl miliardy

Pět let, skoro půl miliardy korun a 38 objektů. To je jihočeský výčet z čerstvého Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022. Zpracovala ho Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako vlastník objektů. MF DNES má dokument k dispozici a zmapovala plánované stavební akce pro jižní Čechy.

Program obnovy nádraží na jihu Rok 2018

Český Krumlov, Chýnov, Lomnice nad Lužnicí, Slavonice Rok 2019

Božejovice, Branice, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Milevsko, Protivín, Veselí nad Lužnicí Rok 2020

České Budějovice, České Velenice, Doňov, Kaplice, Písek, Tábor Rok 2021

Balkova Lhota, Borovany, Čejetice, Čížová, Popelín, Ševětín, Vimperk Rok 2022

Bechyně, Čimelice, Holkov, Horní Dvořiště, Jarošov nad Nežárkou, Prachatice, Ražice, Rybník, Suchdol nad Lužnicí, Vlastec, Volary, Záhoří

Nejzásadnější a nejdražší bude rekonstrukce nádraží v Českých Budějovicích. Odstartuje v roce 2020, práce mají trvat dva a půl roku a SŽDC odhaduje, že budou stát 165 milionů korun. „Na jaře příštího roku by projekt mohl být hotový a začala by samotná příprava stavby,“ informoval Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Každý, kdo se uvnitř nebo kolem novorenesanční budovy v krajském městě pohybuje, ví, v jak kritickém je stavu. Okna, fasáda, střecha, to a další je potřeba udělat nové. Zásadně by se měly změnit i vnitřní prostory. „Určitě je potřeba je oživit a přizpůsobit dnešním potřebám. Na tyto věci už může odpovědět studie využitelnosti budovy,“ konstatoval před nedávnem Ivan Študlar, poradce hejtmanky pro dopravu.

Nádraží se budou opravovat i v Táboře, Písku či Českém Krumlově. Právě v Táboře to má být druhá největší investice pro nadcházejících pět let a SŽDC odhaduje náklady na více než 63 milionů korun. Práce mají začít stejně jako v Budějovicích do dvou až tří let.

„Tím, jak se modernizuje železniční koridor mezi Prahou a Budějovicemi, tak už jsou u nás nástupiště a třeba i výtahy pro bezbariérový přístup zcela v pořádku. Samotná budova však zásah potřebuje. A stejně tak i přednádražní prostor, což by měla být záležitost města,“ konstatoval starosta Tábora Jiří Fišer. I město má podle něj ambice, aby lokalitu vylepšilo.

„Pokud se SŽDC do budovy pustí, tak bychom to měli načasovat tak, abychom my před nádražím ve stejnou dobu také investovali. Tato místa jsou často problematická, protože jsou mnohdy terčem vandalů,“ dodal Fišer.

V Krumlově chtějí delší otevírací dobu

Zatímco v Táboře a Budějovicích pracují na přípravě, v Krumlově se změny dočkají už příští rok. „Od cestujících mám celou řadu ohlasů, že nádraží potřebuje zlepšit, protože je zastaralé,“ řekl krumlovský starosta Dalibor Carda.

Práce na celkovém zlepšení stavu budovy mají v roce 2018 trvat sedm měsíců a stát budou zhruba pět milionů korun. V Krumlově by rovněž cestující uvítali, aby nádraží zůstávalo otevřené déle, než je tomu doposud.

Další poměrně slušnou investici v hodnotě deset milionů chystá správa železnic v Protivíně, kde má vlaková doprava velkou tradici, což potvrdil i starosta města na Písecku Jaromír Hlaváč. „S Čičenicemi jsou to dva významné uzly v regionu. Samotná budova zvenku nevypadá nijak špatně, zásah bude potřebovat spíš vnitřní část včetně sociálního zařízení,“ domnívá se Hlaváč.

Další zásadnější akce v horizontu pěti let jsou naplánované v Horním Dvořišti, a to za více než 36 milionů, následuje Písek s rozpočtem 20 milionů a Veselí nad Lužnicí s 11,5 milionu korun. Tam chce mít SŽDC projektovou dokumentaci ještě letos a plánuje opravit střechu, ale i veškeré vnitřní inženýrské sítě. Starosta Veselí Ladislav Sýkora už upozornil, že největším problémem tamního nádraží jsou toalety. I na ně se dostane.

„Doufám, že se podaří zvelebit celý prostor, aby odpovídal současným nárokům. Vzniknout by mohlo i nové občerstvení. Bude jen dobře, když se opraví další prostory budovy, která má svou historickou hodnotu,“ reagoval Sýkora.