Parkovací dům v Budějovicích bude lákat na nízké ceny. Pojme až 500 aut

Radní už mají na stole studii, nejpozději do roka chtějí vyřídit všechny potřebné dokumenty k zahájení stavby.

„Je to ideální místo pro parkovací dům v dobré docházkové vzdálenosti do centra města. Právě tak je to výhodná poloha k parkování při návštěvách fotbalu, hokeje a volejbalu, ale i strategické místo pro nástup na cyklostezky a do parku Stromovka,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Radní se neobávají, že parkovné řidiče z tradičního místa vyžene a parkovací centrum bude poloprázdné stejně, jako je nedaleký soukromý City Green Park v blízkosti Budvar arény, z něhož je do centra Budějovic ještě blíž.

„Jde především o to nabídnout službu občanům. Město jako investor nemá ambice na vybírání parkovného v tomto objektu zbohatnout. Tomu bude odpovídat i cena,“ řekl náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

I kdyby městští ekonomové chtěli na strategickém místě nasadit vysoké ceny parkovného, neumožnila by jim to pravidla pro přidělování evropských dotací. Podle nich nesmějí města ždímat z těchto staveb zisk.

Spolu s přípravou objektu na něj musí radní sehnat peníze. Odhadované propočty na jedno parkovací místo jsou 125 tisíc korun. Studie totiž počítá s komfortními stáními o rozměru 5,3 krát 2,7 metru, aby se tam pohodlně vešla současná velká osobní auta.

Řidiče má kromě nízké ceny za parkování přitáhnout do připravovaných garáží také pohodlné manévrování v budově i pro méně zdatné motoristy. „Vím i od známých, že řada lidí má fobii zajet do parkovacího domu, když se tam musí točit. Mají obavy, že se s autem nevejdou do stísněných prostor. Frustruje je představa, že by mohli vozidlo odřít,“ popsal Podhola.

Slibuje, že to v městském objektu hrozit nebude. „Nájezdové rampy nabídnou dostatečný komfort i pro takové řidiče,“ upřesnil.

Parkování u sportovní haly využívají především stovky lidí z okolních satelitů, kteří dojíždějí do Českých Budějovic za prací. První městský parkovací dům jim má nejen umožnit bezpečnější parkování a ochránit vozidlo i za nepříznivého počasí, ale také rozšířit počet stání. Radní počítají s tím, že do budoucna by se mohl rozšířit o dalších 250 až 300 míst.

Řidiče zajímá především výše parkovného. „Uvidíme, kolik to bude stát. Radnice může nastavit nízkou cenu a za pár let ji vyšponovat. Už dnes okolo centra téměř nenajdete bezplatné stání a se stálým nárůstem počtu aut jezdících denně do krajského města se to ještě zhorší,“ podotkl učitel Michal Studený, který do Budějovic dojíždí do zaměstnání.