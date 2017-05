Parkování na předměstí Budějovic: místní zaplatí 500 korun ročně

Dnes zadarmo, v září za peníze. Zpoplatnění parkování ve velké části Českých Budějovicích se rychle blíží. Minulý týden projednávala dopravní komise města na radnici ceník parkovacích karet i pro krátkodobé, například hodinové stání. A už jsou tak známé konkrétní sumy.

Zóny placeného stání mají začít fungovat v září na Pražském předměstí a v několika přilehlých ulicích. Jedná se o čtvrť sevřenou ulicemi Na Sadech, Pražská, Nádražní a Rudolfovská s částečným zásahem až k Lannově třídě.

Obyvatelé s trvalým bydlištěm by tu od podzimu měli podle návrhu platit 400 a 500 korun podle toho, zda bydlí jižně, nebo severně od Pekárenské ulice, kde je hranice cenového pásma.

Na Pražském předměstí budou moci dál parkovat i řidiči bez trvalého bydliště, ti si ovšem připlatí mnohem více. Systém má tímto způsobem zajistit více prostoru pro rezidenty. Abonenti, kteří v místě podnikají, za roční kartu zaplatí čtyři nebo pět tisíc korun. Přenosná karta pak bude stát dvojnásobek.

Krátkodobé stání například na hodinu vyjde na 10 korun, v lokalitě sevřené ulicemi B. Smetany a Otakarovou pak 20 korun. Platit bude možné jak mincemi, tak kartou. Radnice hodlá postupně do celého města pořídit nové automaty, které oba druhy plateb umožní.

Pravděpodobně od 20 do 8 hodin ve všedních dnech pak zůstanou ulice na předměstí bez poplatku, stejně tak v neděli. Sobota bude zpoplatněná asi od 8 do 13 hodin, jak je to zvykem v některých dalších částech Budějovic.

Linky MHD svezou do centra za zvýhodněnou cenu

„Už aby to bylo. Očekávám, že zavedení zón současnou situaci zlepší. České Budějovice jsou pro přespolní dojíždějící za prací jedním velkým parkovištěm. Je potřeba individuální dopravu nějakým způsobem regulovat,“ domnívá se další člen dopravní komise Václav Kaska (TOP 09).

Jeho kolega z komise David Lataj (ČSSD) naopak nemá tak velká očekávání. „Myslím, že to nebude mít tak pozitivní efekt, jak se někteří domnívají,“ navázal. Podle něj bude v ulicích i nadále plno aut, protože si to řidiči zkrátka zaplatí. Čí názor bude nakonec blíže realitě, se ukáže na podzim po zavedení systému.

Změn v parkování napříč krajským městem však bude ještě mnohem více. Nově se má platit také na parkovištích u fotbalového stadionu Dynama i u sportovní haly na Dlouhé louce a otevře se také záchytné parkoviště na konci ulice Jírovcova u Nádražní. První hodina bude za pět korun, u haly deset. Stání od 4 do 14 hodin, tedy po celý pracovní den, by pak podle návrhu města vyšlo na 20 korun, u haly na 40.

Mezi Jírovcovou a Dynamem až k nemocnici budou jezdit nové linky městské hromadné dopravy, které řidiče případně svezou do centra za zvýhodněnou cenu. Poplatky se pak pravděpodobně změní také za stání na náměstí Přemysla Otakara II.