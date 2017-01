Zavedení parkovacích zón v Budějovicích musí počkat na elektrobusy

Jedni se mohou radovat, alespoň na čas. Druhé to bude mrzet. V Českých Budějovicích měla za pár měsíců nastat přelomová změna v parkování. Jenže zavedení zón na Pražském předměstí musí počkat. Přibližně rok.

Důvodem je zdržení dotace na nákup elektrobusů pro MHD. Radnice tak situaci nemůže ovlivnit. Autobusy mají začít obsluhovat předměstí a zároveň svážet řidiče ze záchytného parkoviště v Jírovcově ulici do centra.

„Tyto tři věci na sebe navazují a nebylo by vhodné spouštět pouze parkovací zóny, když bychom nenabídli to ostatní. Příprava pokračuje a chystáme výběrové řízení na zhotovitele, který úpravy připraví,“ sdělil náměstek primátora pro oblast dopravy František Konečný.

Tento týden chce s kolegy z radnice projednat ceny. To znamená, že do konce ledna by mohlo být jasné, kolik budou platit v zóně tamní obyvatelé a kolik dojíždějící. V minulosti pro residenty padla částka přibližně korunu za den, což by znamenalo kolem 350 korun ročně.

Dojíždějící by pak ve smíšených „zelených“ zónách zřejmě platili 10 korun za hodinu, jako je tomu třeba na Senovážném náměstí. Řešit se má i platba na záchytném parkovišti.

V plánu je nákup 11 menších elektrobusů

Zóny placeného stání jsou součástí projektu Doprava v klidu. V první fázi mají fungovat na Pražském předměstí - v prostoru ohraničeném ulicemi Pražská, Nádražní, Rudolfovská. K nim radnice hodlá přidat ještě trojici ulic Chelčického, Štítného a Jeronýmova, které jsou kolmé k Lannově třídě.

Jak je to se zmíněnou dodávkou elektrobusů, upřesnil ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš: „Očekávám, že bychom mohli mít do týdne schválené výběrové řízení. Koncem ledna bychom mohli dostat informaci ohledně přidělení dotace. Každopádně víme, že jsme s žádostí uspěli v tom smyslu, že jsme získali 90 z 90 možných bodů.“

V plánu je nákup 11 menších vozidel, a pokud podnik tendr vyhlásí ještě v lednu, což má v plánu, v březnu by mohlo být rozhodnuto o vítězi. Pokud se pak nikdo neodvolá proti výsledkům, mohla by začít vítězná firma s výrobou elektrobusů. „Dělali jsme si průzkum a má to trvat minimálně 12 měsíců. Možná tak bude jedním z kritérií výběrového řízení i doba dodávky,“ dodal Dolejš.

To znamená, že zavedení parkovacích zón musí počkat přibližně do jara roku 2018. Pak se nabízí otázka, jestli od něj radnice v době volebního roku neustoupí. V minulém volebním období se to stalo, když nakonec pro změnu nebyla v radě dostatečná podpora.

„Nejsem Sibyla, ale nebál bych se toho. Změny v projektu mohou být pouze kosmetické,“ reagoval primátor Jiří Svoboda.

Také náměstek Konečný očekává, že město bude v projektu Doprava v klidu na předměstí pokračovat. „Pokud rozjedeme všechny tři věci v návaznosti, tedy záchytné parkoviště, provoz elektrobusů a zóny, tak to má logiku,“ domnívá se.

Elektrobusy mají zřejmě v desetiminutovém intervalu ve špičce svážet řidiče a další cestující ze záchytného parkoviště v Jírovcově ulici, zároveň budou mít zastávky na Pražském předměstí a pak také na náměstí Přemysla Otakara II., u nádraží nebo nemocnice.

Záchytné parkoviště má mít v první etapě 200 míst, později až 500. Od systému modrých a zelených parkovacích zón si radnice slibuje, že zajistí více prostoru pro obyvatele s trvalým bydlištěm ve městě. V parkovacích automatech bude možné platit i kartou a město možná pro platby využije i mobilní aplikaci sejf.

Záměr má své podporovatele, avšak i celou řadu odpůrců. Ti se obávají, že se problém pouze přesune do jiných míst a ještě více to zkomplikuje situaci s parkováním na nedalekém Pražském sídlišti. Zóna by měla zřejmě platit pouze ve všední dny od 8 do 18 hodin. Pokud se systém osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších čtvrtí města.