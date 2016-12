Petarda vybuchla desetiletému chlapci v ruce, utrhla mu části prstů

Českobudějovičtí záchranáři vyjížděli k zraněnému chlapci ve čtvrtek ve 14 hodin. V ruce mu explodovala petarda.

„Na místě zjistili, že hoch při explozi utrpěl ztrátová poranění prstů a dlaně ruky. Po ošetření, aplikaci tišících léků a léků proti bolesti byl transportován na traumatologickou ambulanci budějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková.

Podobné případy v období oslav konce roku nejsou pro zdravotníky ničím výjimečným. Během loňské silvestrovské noci vyjeli jihočeští záchranáři k jedenácti lidem zraněným zábavní pyrotechnikou.

Záchranáři proto upozorňují, že i při manipulaci se zdánlivě bezpečnou pyrotechnikou je třeba dbát základních bezpečnostních pravidel a přistupovat k ní s respektem.

„Lidé by měli nakupovat pouze certifikované pyrotechnické výrobky. Při jejich používání se důsledně řídit návodem, který musí být v českém jazyce. Pyrotechniku je třeba odpalovat na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat,“ apeluje mluvčí Kafková.

„Dětem do patnácti let pyrotechnika do ruky nepatří“

Rodiče mají poučit děti o tom, jak se k petardám chovat, a zakoupenou pyrotechniku ukládat mimo jejich dosah.

„Dětem do patnácti let pyrotechnika do ruky nepatří. Pamatujte na to, že při hoření pyrotechnických směsí vzniká teplota až několik tisíc stupňů Celsia. Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně deset minut, nebo podle návodu i více, než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat,“ upozornila Kafková.

Prodejce se zábavní pyrotechnikou kontroluje i Česká obchodní inspekce za asistence policie. „Provádíme i kontroly na celnicích, kde se pyrotechnika převáží dodávkami do tržnic a podobně. Zatím jsme nezachytili nic mimořádného nebo něco, co vyžaduje průkaz odpalovače ohňostrojů a podobně,“ podotkl mluvčí policie Jiří Matzner.

V případě, že dojde k poškození věcí, nebo zranění kvůli špatné manipulaci, jde postih za člověkem, který s pyrotechnikou manipuloval.

„Lidé by vůbec neměli kupovat pyrotechniku, která vypadá podezřele, nemá signatury podle zákona a podobně. Musí tam být například jasně napsaná třída 1 až 4 a další věci. Pokud si někdo koupí necertifikovaný výrobek, někomu ho dá a něco se stane, ať už se jedná o škodu na majetku, nebo o zranění, nese za to plnou odpovědnost,“ upozornil policejní mluvčí Matzner.