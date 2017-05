Novák odešel z vedení nemocnic i z většiny funkcí na radnici v Táboře

Starostovi Tábora Jiřímu Fišerovi předal Novák rezignační dopis. Vzdává se v něm postu radního, člena komise tělovýchovy i předsedy finančního výboru. Zůstane tak jen zastupitelem města a členem představenstva Teplárny Tábor.

„Letos je v teplárně třetím rokem. Říkal mi, že si myslí, že za tu dobu o tom něco ví, a rád by tam zůstal. Nemám s tím problém, nemůžeme paušálně přetahovat věci z kraje do Tábora,“ řekl starosta Fišer.

Nového radního budou v Táboře volit na nejbližším zasedání zastupitelstva, tedy 29. května. Podle starosty by měl vzejít z řad hnutí ANO i přesto, že se tu před rokem rozpadla koalice, a tak by ujednání o zastoupení stran nemuselo platit.

„Stále dodržujeme určité gentlemanské dohody. I rada města funguje na bázi původní koaliční dohody. Shodla se na některých programových prioritách a celkem to jde. Panu Novákovi jsem říkal, že považuji za logické, aby místo něj hnutí ANO někoho navrhlo. V úvahu připadá Alena Heršálková, či Štěpán Kadilák. Očekávám, že tak učiní do příštího zasedání zastupitelstva. Pokud by se tak nestalo, navrhl bych na dalším zasedání tento bod s tím, že může každá frakce zastoupená v zastupitelstvu navrhnout svého kandidáta,“ naznačil Fišer.

„Činnost v teplárně vykonává velice zodpovědně“

Petr Novák rezignoval na funkce v Táboře v návaznosti na události v holdingu Jihočeské nemocnice. Jeho jméno se začalo skloňovat poté, co se ukázalo, že by mohl brát i s odměnami jako člen představenstva společnosti podobný plat jako dnes už bývalý předseda představenstva holdingu Martin Bláha. Ten si ročně přišel na více než sedm milionů korun (více najdete zde).

Právě hnutí ANO na nestandardní odměny Bláhy poukazovalo. A spor ohledně nemocnic způsobil spolu s tím, že Bláha staví bývalému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi chatu na Lipně (více čtěte zde), rozpad jihočeské koalice.

Média se následně zabývala také služebním autem značky Mercedes, o které měl Petr Novák při vstupu do představenstev Jihočeských nemocnic zažádat, nebo jeho vzděláním. Na webu hnutí měl Novák v minulosti před jménem Ing., přitom je pouze středoškolák.

Vyjádření Petra Nováka se MF DNES nepodařilo získat, na telefony nereagoval.

„Zásah do soukromí nejen pana Nováka, ale celé jeho rodiny byl tak silný, že ho politika částečně znechutila,“ vysvětlila předsedkyně jihočeského ANO Radka Maxová, proč se Novák rozhodl pro rezignaci na většinu svých postů.

„Hodně jsem to s ním konzultovala. Domluvili jsme se, že zůstane v zastupitelstvu a dokoná svůj mandát do příštích voleb, dál uvidíme. Vzhledem k tomu, že máme rozjeté některé aktivity, které chceme dokončit, jsem ráda, že zůstal zastupitelem. Po několika rozhovorech pak usoudil, že by nebylo dobré vzdávat se všech funkcí. Myslím, že činnost v teplárně vykonává velice zodpovědně,“ podotkla Maxová.

Šéfka hnutí ANO v kraji se za Nováka staví i v otázce výše odměn v Jihočeských nemocnicích.

„Kdyby se náhodou, když jsme byli na kraji ve vládě, nepodařilo snížit odměny, hrozilo opravdu, že by pan Novák mohl dostat také hodně. My jsme od začátku avizovali, že odměny jsou nehorázné. Pan Novák pobíral pouze plat, který samozřejmě je nadstandardní a neodpovídá normální situaci, ale snažili bychom se, aby se snížil. Rozhodně neměl nárok na roční a mimořádné odměny, které bychom stejně nepodpořili,“ tvrdila Maxová.

Starosta Fišer, který je současně krajským zastupitelem, má jiný názor. „Když pan Novák říkal, že byl překvapen výší odměn, a sám aktivně odstoupil, bral bych to, kdyby to udělal v lednu, nebo únoru. Mělo to být dřív než v dubnu,“ uvedl Fišer.