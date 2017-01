Písecké sídliště Portyč mají ochránit protipovodňové úpravy za 30 milionů

Podle kontrolního rozpočtu projektanta jsou stavební náklady propočteny na 51,5 milionu korun bez daně. Do celkových nákladů se započítávají například i náklady na projekty, výkupy pozemků nebo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Část nákladů by měla pokrýt dotace.

„Na základě žádosti města zařadilo ministerstvo zemědělství stavbu protipovodňových opatření do seznamu akcí, jejichž financování bude podpořeno z dotačního programu, a to částkou 30 milionů korun,“ potvrdil Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje.



Celou stavbu má administrovat i realizovat Povodí Vltavy, které se bude podílet zhruba milionem korun. Zbylou část celkových nákladů bude muset zaplatit město Písek. V tuto chvíli je rozpočtovaný předpoklad 22,2 milionu korun.

„Po konzultacích s Povodím Vltavy se dá předpokládat, že soutěží dojde k výraznému snížení ceny na částku pohybující se do 40 milionů korun bez daně. To by představovalo náklady ze strany města do maximální výše 10 milionů. Z této částky navíc bude odečtený přibližně milion, který město Písek zaplatilo za projektovou dokumentaci při přípravě akce a podle dohody bude uhrazen Povodím Vltavy,“ podotkl místostarosta Josef Knot.

Pokud zastupitelé záměr schválí, připraví Povodí Vltavy výběrové řízení, které by mělo být v květnu až červnu. V létě by pak mohla začít stavba.