V klubu ekologických měst je i Písek. S Paříží nebo Londýnem

13:43 , aktualizováno 13:43

Snížit emise skleníkových plynů o 40 procent. To je úkol, který si dala Evropská unie do roku 2030. Do prestižního klubu světových měst a obcí, jejichž zástupci se zavázali ke snaze zmírnit negativní dopady na změny klimatu, se přidal i jihočeský Písek.