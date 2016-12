Písek odmítl i levnější verzi singltreku. Cyklisté jsou zklamaní

Po jarním fiasku návrhu na vznik 50 kilometrů podobných stezek v lesích nad Pískem se tak vrátila do hry osekaná verze bez nástupního místa, občerstvení nebo třeba půjčovny kol.

„Záměr předložený na jaře se zásadně změnil. Tehdy bylo snahou udělat velký projekt, který měl přilákat co nejvíce turistů do Píseckých hor. Toto je aktivita píseckých cyklistů, kteří chtějí trávit volný čas v přírodě a užívat si jízdu ve volném terénu,“ popsal Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje.

Nový návrh měl být co nejvíce v souladu s přírodou bez velkých stavebních úprav. „Je to v podstatě 80 centimetrů široký zpevněný chodník, odkloněný tak, aby se v něm nedržela voda. Nejsou tam žádné umělé překážky. Náročnost tratí by vyhovovala i rodinám s dětmi, pro které je to velmi populární,“ podotkl Jelínek.

Vyprojektování stezky by vyšlo maximálně do půl milionu korun. Kilometr trasy by stál od 300 do 500 tisíc korun podle náročnosti.

Proti okruhu v lokalitě V Živci – U Honzíčka – kamenolom Ptáčkovna neprotestovala ani společnost Lesy města Písku, která dříve nesouhlasila s velkým projektem.

Věcí se pak zabývali zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Jenže mezi těmi už iniciativa místních cyklistů dostatečnou podporu nenašla. „Písecké hory jsou svým způsobem unikátní dostupností z města i charakterem. Osobně se mi nelíbí, že bychom tam zakomponovali tyto adrenalinové sporty. Je to finančně náročné a návratnost nulová,“ naznačil například Josef Keclík (ANO).

Zastupitelé nakonec žádost oddílů zamítli. „Za určitých podmínek by na tento záměr bylo možné čerpat i dotaci. Je škoda, že zastupitelstvo zamítlo žádost oddílů. Investičně se nejednalo v případě získání dotace o finančně nákladnou akci, a přitom mohla sloužit Píseckým a zároveň turisticky zatraktivnit město,“ okomentoval rozhodnutí místostarosta Josef Knot, který nápad od začátku podporoval.

Podobné stezky mají u Lipna

A zklamaní jsou i sami cyklisté. „Mrzí nás, jak to dopadlo. Za návrh se postavily písecké oddíly, není to tedy o byznysu, ale jde o to, udělat něco nejen pro mládež, ale i starší lidi. Mně je 54 let a také rád jezdím po Píseckých horách. Nevidím na tom nic špatného. Písek by měl další věc, kterou by mohl nabídnout. Je hezké, že tu máme nejstarší most ve střední Evropě, elektrárnu, ale to je návštěva na půl dne, co potom,“ řekl za oddíl CWS Písek Petr Juřiček.

Cyklistům, kteří si chtějí vyzkoušet jízdu na upravené stezce, tak nezbývá, než vyrazit k Lipnu, kde jsou dvě – jedna vede z vrcholu Slupečného vrchu nad Lipnem nad Vltavou a končí u dolní stanice Promenádní lanovky, která je součástí místního skiareálu. Pětikilometrový flow trail je vhodný i pro rodiny s dětmi.

Druhá stezka je v lesích nad Frymburkem. Trasu dlouhou 1,6 kilometru bezpečně sjedou rekreační cyklisté i děti od 10 let. Nástupní místo je na parkovišti Activity Parku médi Kubíka přímo u hlavní silnice z Frymburku do Lipna nad Vltavou.

„I u nás projektu předcházela poměrně velká diskuse. Chtělo to odvahu, vybudování stálo 400 tisíc korun. Ale nakonec jsme to riskli a pustili se do toho. Zatím máme necelé dva kilometry a chceme pokračovat dál,“ popsal starosta Frymburku Oto Řezáč, který dodal, že lidé jsou dnes velmi aktivní a hledají místa, která jim nabízejí něco navíc. Písku by singltrek doporučil.

Starosta přidal i jednu negativní zkušenost. „Po stezce nám jezdí motorkáři, je to hodně nepříjemné. To je ale o nekázni lidí, kteří si neumí ničeho vážit,“ dodal Řezáč.