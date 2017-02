Po více než 12 letech končí zastoupení Jihočeského kraje při EU v Belgii

Kancelář v Bruselu, která měla za cíl reprezentovat region, pomáhat podnikatelům či usnadňovat evropské dotace, zanikne k poslednímu únoru. V posledních letech ji jižní Čechy provozovaly dohromady s Královéhradeckým krajem.

„Pro Jihočeský kraj i v souvislosti s koncem regionálních operačních programů ROP a přechodem na vládou kontrolovaných iROP by provoz bruselské kanceláře nebyl v tuto chvíli přínosný,“ píše se v důvodové zprávě, kterou minulý týden projednali krajští zastupitelé.

Na začátku přitom byly velké plány a nadšení, jak široce budou kanceláře krajům v Evropě pomáhat. Regiony je otevíraly hned po vstupu Česka do EU.

„V úvodním nadšení ze vstupu do Unie si žádný z krajů neuměl představit, že by v Bruselu neměl svého zástupce. Vývoj byl tak překotný, že některé samosprávné celky zakoupily v Bruselu celý dům, jako třeba Praha. Otázkou je, zda se ta očekávání naplnila,“ říká dnes bývalý hejtman Jan Zahradník (ODS).

„Neříkám, že naše pozice v Bruselu byly kdovíjak silné. Vždy při jednání o krajském rozpočtu jsem čelil požadavkům na to, abych vysvětlil, co všechno vynaložené prostředky na fungování kanceláře přinášejí. Někdy to bylo těžké, přímé výnosy nebyly na první pohled evidentní. Možná i proto prvotní nadšení vychladlo a bylo vystřídané skepsí, která má důsledek v tom, že kanceláře kraje ruší,“ dodal.

S tím, jak opadalo nadšení z významu kanceláře v Bruselu, opadala i ochota kraje na ni vydávat peníze. Zatímco na začátku to bylo sedm milionů ročně, v roce 2016 už jen 1,2 milionu - postupně se totiž osekávalo, co se dalo.

Od Fňouky po Příhodu

Prvním šéfem jihočeské kanceláře v Bruselu byl v roce 2004 tehdejší vedoucí oddělení vnějších vztahů krajského úřadu Ladislav Fňouka. „Zastoupení v Bruselu slouží k tomu, abychom byli blíže k informacím z Evropské unie, aby se dostaly do regionu rychle a abychom díky tomu dosáhli snáz na peníze z evropských fondů,“ řekl v roce 2004 pro MF DNES s tím, že největší prioritu měla dálnice D3 a IV. železniční koridor. V druhé polovině roku 2005 ho nahradil Petr Šebek.

Kraj měl tehdy v Bruselu ředitele, asistentku, pronajímal kancelář a přispíval na ubytování. V listopadu 2009 se ovšem začalo šetřit a kraj stálou kancelář zrušil. Petr Šebek ve funkci skončil a nahradil jej Petr Soukup. Ten do Bruselu jezdil jen jednou za 14 dnů, většinu agendy obstarával z Budějovic.

„Zrušením stálého zastoupení chceme především ušetřit náklady na provoz kanceláře. Z původních sedmi milionů ročně je snížíme na polovinu. Rozhodně se tím ale naše pozice v Bruselu nijak neoslabí,“ uvedl tehdy hejtman Jiří Zimola (ČSSD).

Uspořilo se i tím, že se kancelář přesunula do bývalého služebního bytu, který měl předchozí ředitel.

Od roku 2013 si pak náklady na evropské zastoupení kraj rozdělil s Královéhradeckým krajem. Zatímco jihočeský poskytl kancelář, královéhradecký zajistil personální obsazení - šéfem byl René Příhoda. Každý region platil po milionu korun.

Jak navázat na kancelář?

Po loňských volbách se ovšem Královéhradecký kraj rozhodl, že kancelář už v Bruselu nechce. A tak logicky zaniká i zastoupení toho jihočeského. Pronájem kanceláře skončí 28. února. To ale neznamená, že by kraj v budoucnu nikdo v Bruselu nezastupoval.

„Chceme na úspěšnou činnost bruselské kanceláře navázat. Hledáme cestu jak. Prostory nám nabízí například Plzeňský kraj, který dříve zakoupil v Bruselu nemovitost. Musíme zvážit náklady na pronájem a mzdu,“ uvedl hejtman Zimola. „Druhou variantou je společné zastoupení všech krajů Česka, kdy by se o náklady dělily,“ dodal.

Opozice s tímto názorem vesměs souhlasí. Podle zastupitele ODS Jana Bauera je důležité, aby kraj v Bruselu své zájmy prosazoval. „Není to o kanceláři, ale hlavně o personálních kontaktech,“ uvedl s tím, že by kraj mohl využívat třeba prostory Stálého zastoupení České republiky při EU, které má v Bruselu k dispozici celou budovu.

S tím souhlasila i lidovecká zastupitelka a bývalá europoslankyně Zuzana Roithová. „Nepodceňujme vliv, který regiony mohou v Bruselu mít. Je potřeba naše zájmy dobře vysvětlovat v osobním setkávání jak zástupcům Evropského parlamentu, tak na úrovni Evropské komise,“ zdůraznila.