Podvodníci chtěli vybrat z účtů 27 milionů. Pochytala je zásahovka

Mozkem skupiny byl 36letý muž z Prahy, který plánoval a řídil všechny pokusy o milionové převody z banky.

„Dříve pracoval u několika finančních a poradenských společností. Odnesl si databáze a také znalosti, kdo by mohl mít na účtech větší obnosy peněz. O klientech zřejmě věděl dost podrobností, aby mohl začít s podvody,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

V říjnu 2015 například připravil padělaný občanský průkaz na jméno vytipovaného muže ze Soběslavi a zaúkoloval dva kumpány ze skupiny. Komplic z Táborska doprovodil do banky v Budějovicích dalšího podvodníka, který si na falešnou občanku založil účet na mužovo jméno. Za pár dnů se do banky vrátil, opět předložil padělaný doklad a požádal o převod peněz, tentokrát však ze skutečného mužova účtu, a to částku 10 milionů korun na předem připravený účet. Převod se však nepovedl.

Organizátor podvodů do banky poslal dalšího ze skupiny, muže z Jičína. Ten opět s padělaným dokladem pana K., který měl mít na účtu několik milionů, vstoupil do banky v Budějovicích. Jako pan K. požadoval převést pět milionů korun na předem připravený účet. Ani tento pokus nevyšel, protože skutečný pan K. již peníze na účtu neměl.

V listopadu 2015 druhý šéf skupiny z Prahy sehnal zhruba 70letého Slováka. Muže opět vybavili padělaným dokladem na pana K. Tentokrát se podvodníci pokusili o převod 9,6 milionu. Pracovník banky ale kontaktoval policii a muž byl zadržen.

Při vyšetřování kriminalisté během deseti měsíců zjistili, že nejde o jeden pokus podvodu, ale o mnoho útoků velké skupiny. Minulý týden šest podvodníků zadrželi a poté obvinili. U dvou soud souhlasil s navrhovanou vazbou. Dva pachatele nemuseli policisté hledat, byli ve výkonu trestu pro svoji předcházející trestnou činnost.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili i nelegální střelné zbraně a náboje. V případě odsouzení by mohl podvodníkům hrozit trest odnětí svobody až na deset let.