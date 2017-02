Podvodník unikal patnáct let, lovci lebek ho chytili v Maďarsku

„Zadržený byl v roce 2003 vyhlášen do pátrání a v roce 2008 na něj vydal Krajský soud v Českých Budějovicích evropský zatýkací rozkaz a posléze i mezinárodní zatýkací rozkaz,“ uvedla mluvčí Policie ČR Eva Kropáčková.

Na příběhu unikajícího podvodníka Pavla Vobořila je zajímavé, že v roce 2010 ho zadržela policie v Zakarpatské oblasti na Ukrajině, kde žil pod cizím jménem na padělaný pas občana České republiky. Místní soud ho ale podle Kropáčkové odmítl zajistit do předběžné vazby a pustil ho na svobodu.

Vobořila pak dopadli letos 1. února policisté ze specializovaných útvarů jednotek Slovenska, Maďarska a České republiky a dopravili letecky do výkonu trestu v Praze na Pankráci.

„Vzpomínám si, že jsem muže odsoudil v roce 2002 za podvodné obchody s auty,“ připomněl bývalý soudce krajského soudu Slavomír Cirhan.

Pokud by se hledaný Vobořil nástupu do vězení nevyhýbal, mohl už mít trest dávno za sebou.

Podle mluvčí policie Kropáčkové to není ojedinělý případ, kdy detektivové vypátrají hledané až po letech. Začátkem září dopravili z Panamy do Prahy dvaapadesátiletého muže odsouzeného za podvody a padělání peněz na osm let. Čech se skrýval sedm let na rovněž falešné doklady v oblasti Karibiku, kde podnikal v modelingové agentuře a dopouštěl se dalších podvodů.

Dalšího odsouzeného dostali do vězení na začátku února policejní pátrači v Praze, kde se skrýval v bytech známých před nástupem devítiletého trestu za drogovou trestnou činnost.