V podzemích kontejnerech končí i zbytky z restaurací. V okolí to páchne

Lidí, kteří nerespektují pravidla, je i přes upozornění mnoho. V okolí kontejnerů se kvůli tomu šíří zápach, mnozí navíc pod zem odkládají i odpad s velkým objemem, který je rychle zaplní. Tam, kde měl být skrytý pod zemí, se tak hromadí hned vedle kontejnerů.

„S tím souvisí i zvýšený výskyt hlodavců a také toulavých koček a psů,“ líčí mluvčí města Petra Nestávalová.

Největší problémy jsou ale s odpady, které do kontejnerů odnášejí zaměstnanci restaurací z centra města. Obsahují i zbytky jídla, jejichž odvoz by si měly restaurace zajišťovat u specializovaných firem. Vyhozené potraviny pak v kontejnerech hnijí, zvláště v horkých letních dnech.

Vznikající zápach obtěžuje kolemjdoucí, těžko jej snášejí i zaměstnanci Služeb města Český Krumlov, kteří vyvážení kontejnerů zajišťují.

Město začne rozdávat pokuty

„Je to pro nás obrovské zklamání. Měli jsme představu, že když dáme lidem možnost ukládat odpad komfortněji tak, aby se nám všem žilo lépe, tyhle problémy si pohlídají. Ale ani naše apely v tomto směru nebyly úspěšné. Tak zlé jsme to nečekali,“ konstatuje místostarosta města Josef Hermann.

Podle něj restauratéry neodrazuje ani to, že svým jednáním překračují zákon.

„Prostě dělají to, co je pro ně nejjednodušší. Nedávají nám ale jinou možnost, než abychom situaci řešili sankcemi, i když to zřejmě pocítí i ti slušní,“ dodává.

Části problémů dokáže eliminovat kamerový systém. Zachytí například, kdo ke kontejnerům nosí velkoobjemový odpad. Skrz plastové pytle ale neuvidí ani kamery.

„Samozřejmě vidíme, když někdo veze v jednu hodinu ráno na místo odpad. To ale nestačí. Na místě bude muset v tu chvíli stát úředník s legitimací, který zkontroluje, co chce vyhodit. V případě, že to bude odpad z kuchyně, bude muset zřejmě následovat pokuta,“ uvažuje starosta Dalibor Carda.

V jiných městech si podzemní kontejnery pochvalují

To, že do komunálního odpadu mohou smetí v Českém Krumlově odnášet i podnikatelé, je dlouhodobá záležitost a dobrá vůle radnice. V centru by totiž nebyl prostor pro to, aby měla každá restaurace v malých uličkách svůj kontejner. Proto město majitelům restaurací vyšlo vstříc a dovolilo jim odpad odnášet do veřejných nádob.

I to by se ale do budoucna mohlo kvůli aktuálním problémům změnit. Aby předcházely přeplnění, vyvážejí městské služby nádoby v současné době denně. To ale není do budoucna udržitelné.

„Od nového roku zavedeme nový systém smluvních vztahů města a podnikatelů, který umožní problémy eliminovat,“ popisuje starosta.

Pro výstavbu podzemních kontejnerů se Krumlovští inspirovali v Písku, kde je s úspěchem používají už osm let. Fungují ale třeba i ve Strakonicích nebo Táboře a nově vznikají v Českých Budějovicích. Na rozdíl od Krumlova si je jinde pochvalují. Kromě estetičtějšího vzhledu nádob i proto, že kontejnery s velkou kapacitou není třeba tak často vyvážet.

„Žádná negativa jsme v Písku nikdy nezaznamenali ani v době, kdy tady podzemní kontejnery teprve začínaly. V současné době máme 13 stanovišť a budování dalších je v plánu,“ dodává písecká mluvčí Kristýna Barchini.