Policie prověřuje zakázku na modernizaci českobudějovického letiště

Problém může dokončení úprav Letiště České Budějovice zkomplikovat. Kromě policejního vyšetřování je možné, že se navíc po ohlášení vítěze některá firma odvolá. V areálu je přitom vše připravené na zahájení stavby.

Výběrové řízení trvá už nyní déle, než budou práce na samotné modernizaci. Její součástí má být nový terminál, zabezpečení i radionavigace.

„Mohu potvrdit, že policie věc prověřuje, krajský úřad s vyšetřovateli spolupracuje. Poskytujeme jim maximální součinnost. Upřímně jsem rád, že se to prošetří, aby bylo jasné, že je vše v pořádku,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD).

Policie nechce věc komentovat. „Náš útvar nebude ve věci poskytovat žádné informace,“ uvedl stručně mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle informací MF DNES ve spise figuruje kraj jako poškozený.

Zakázku, kterou kraj připravoval už od roku 2014, vyhlásil úřad v květnu 2015. Do června měli uchazeči podat své nabídky, později kraj lhůtu prodloužil do konce října. Celkem se přihlásilo deset firem, z toho sedm splnilo kvalifikační požadavky.

Následně kraj vyloučil jednoho z uchazečů. Úřad totiž v podmínkách požaduje po dodavatelích, aby měli zkušenost s instalací letištního radionavigačního zařízení minimálně za osm milionů korun.

Vyřazená společnost následně krajské rozhodnutí napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ten však 16. prosince pravomocně potvrdil, že se kraj zachoval správně.

Modernizace má být hotová do konce roku 2018

Nyní navíc k vyloučenému uchazeči přibyl ještě jeden. A to kvůli nepotvrzené referenci od slovenského ministerstva obrany. Takže zbývá pět firem.

Na vyšetřování policie upozornil anonymní dopis. „Máme velmi závažné informace, že zakázka Modernizace letiště byla od samého počátku vedením Jihočeského kraje, zejména pány Zimolou a Slívou, připravena tak, aby díky zadávacím kritériím bylo možné ovlivnit výběr vítěze,“ píše se v dopise, který dostali krajští zastupitelé - kromě hejtmana Zimoly a jeho náměstka Slívy.

Autor dopisu tvrdí, že podmínky byly nastavené tak, aby zvýhodnily jednoho subdodavatele radionavigačního systému, který si pak prý mohl vybrat, jaké komu dá podmínky spolupráce, a celou zakázku tak značně prodražit. Jenže dodavatelů zmíněných technologií je v Česku víc.

„Dopis je lživý, což můžeme snadno dokázat. Bohužel to ale budeme moci vyvrátit až po rozhodnutí rady kraje, do té doby jsme vázáni mlčenlivostí,“ řekl náměstek Slíva (ČSSD), který je zároveň členem hodnoticí komise. Ta by měla dát v nejbližších dvou týdnech doporučení radě kraje a ta by 23. února měla vybrat vítěze zakázky.

Pokud by se nikdo neodvolal, může předat stavbu vítězné firmě v průběhu první poloviny roku. Hotovo by mělo být na konci roku 2018. Zhruba dalšího půl roku bude trvat certifikace letiště pro mezinárodní veřejný provoz.

„Nemyslím si, že by policejní vyšetřování mohlo výrazně proces zpomalit. Komplikací může být spíš to, pokud se některý z neúspěšných uchazečů odvolá. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v takovém případě může nařídit předběžné opatření a smlouvu s vítězem nebude možné podepsat,“ dodal Slíva.