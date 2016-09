Policie obvinila ženu z jihu Čech z týrání sedmi psů. Tři uhynuli

Vše se dělo v době od listopadu loňského roku do letošního 24. června v rodinném domě v obci na Dačicku. Žena údajně trýznivým způsobem úmyslně týrala nejméně čtyři psy plemene americký stafordšírský teriér a tři psy plemene mini bulteriér.

„Držela je v nepřiměřených podmínkách a svým jednáním je měla vystavovat extrémním bolestem a utrpení na hranici snesitelnosti trvajícím po delší dobu,“ řekla mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.



Psi byli podvyživení a dehydratovaní. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu tři z nich uhynuli. „Zvířata ležela ve vlastních výkalech, všude kolem byl nepořádek a odpadky,“ popsala situaci na místě Millerová.

Na špatný stav zvířat upozornil jiný chovatel psů na sociálních sítích. „Díky tomu se to dozvěděla policie, která případ začala řešit,“ doplnila Millerová. Ve středu si chovatelka převzala sdělení obvinění z týrání zvířat, v případě prokázání viny jí hrozí až pět let vězení.

Chovatel nemusí veterináře k psům vůbec pustit

Odhalit problémového chovatele není jednoduché. „Většinou si dávají velký pozor. Pokud chceme přijít na kontrolu, musíme se dopředu ohlásit a majitel s tím musí souhlasit,“ vysvětluje Jaroslav Rudolf z Klubu chovatelů málopočetných plemen psů.

Povinnost nahlásit se má i veterinář, kterého chovatel nemusí k psům vůbec pustit. „Často se stane, že když tam přijedeme, tak tam psy vůbec nemají a vymlouvají se například, že místo předělávají, takže je na chvíli dali jinam,“ objasňuje praktiky problémových chovatelů Rudolf, který jako předseda klubu může jezdit na kontroly chovatelů.

Celkově jsou možnosti kontroly velice omezené. „Když už se psi odeberou, tak jakmile majitel zlepší podmínky chovu, úřady je musí zase vrátit. Přitom by stačila jednoduchá ohlašovací povinnost. Majitel by nahlásil, kolik má psů, a úředník s veterinářem by mohli přijít na kontrolu. Pokud by zjistili, že fena byla březí a chovatel to nenahlásil, tak by hned na místě dostal pokutu,“ navrhuje Rudolf.

Dodává, že v okamžiku, kdy si někdo nakoupí třicet fen, které mají třikrát do roka štěňata, tak už se nejedná o zájmový chov, ale regulérní výdělek. „Chovatelé často píšou kupní smlouvy bez ceny nebo napíšou cenu nižší, aby to nemuseli nahlašovat na finanční úřad,“ konstatoval šéf spolku.