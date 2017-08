Žena porodila holčičku pod stoletou lípou v areálu písecké nemocnice

Ženu vezl do nemocnice manžel minulý pátek z obce Hosty u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku, kde rodina bydlí. Do Písku to měli 35 kilometrů.

Do porodnice to už nestihli. Žena s pomocí svého manžela porodila přímo pod lípou v areálu nemocnice. Holčička Barborka přišla na svět ve 20:25 hodin, vážila 3,45 kilogramu a měřila 50 centimetrů. Po čtyřech dnech opustily obě porodnici.

„Vše se odehrálo velmi rychle. U porodu asistoval manžel, kolemjdoucí muž mu půjčil triko k zabalení miminka. Když pak pracovníci blízkého interního oddělení uslyšeli křik, přišli pomoci. To už byla zdravá holčička na světě. Zdravotníci z porodnice pak zajistili další péči o novorozence i matku,“ řekl primář gynekologickoporodnického oddělení Michal Turek.

Podle něho šlo o téměř mystický okamžik, protože se dítě narodilo pod stoletou lípou malolistou, která patří mezi nejkrásnější a nejstarší stromy v nemocničním areálu. Je pojmenovaná po zakladateli písecké nemocnice Václavu Šťastném.