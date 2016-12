Povánoční slevy táhnou, lidé vybírají pračky i oblečení

Vánoční stromky zdobí nákupní centra i po svátcích. Oproti předchozím dnům je tu ale přece jen jeden rozdíl. Pasážemi nákupních center se už neprodírají davy nervózních lidí, co chvátají s plnými taškami do dalších obchodů.



V Mercury a IGY to den po svatém Štěpánovi vypadalo jako o běžném všedním dni. Jen za výlohami obchodů visely barevné cedule s více než padesátiprocentními slevami.



Přitom lidé mohli být letos poprvé hladoví po zboží, které jim velká obchodní centra upřela o svátečních dnech. Kvůli nařízenému zákazu prodeje 25. a 26. prosince zavřely Géčko, Mercury Centrum a IGY.

Táhne elektronika i oblečení

Obchod s elektronikou a spotřebiči v Mercury ale v úterý rozhodně prázdný nebyl. Sedmdesátiprocentní slevy na televize, pračky či sušičky přilákaly do obchodu i Martina Koláře, který sem nešel záměrně. Zaujaly ho reklamní poutače za výlohou, když mířil na oběd.

„Sháníme s manželkou pračku do nového bydlení, tak jsem se přišel podívat. O slevy se zajímám, dneska je všechno tak drahé, že ani jinak nakupovat nejde,“ postěžoval si.



Snížené ceny chce prodejna držet až do 4. ledna. „Po Novém roce vždy přichází další vlna zákazníků, kteří hledají výrobky za lepší peníze,“ potvrdila jedna z prodavaček.



Ti, kteří v úterý zabloudili do obchodů v nákupních centrech, se sem dostali spíše náhodou anebo v polední pauze. Většinu nalákaly až billboardy oznamující tučné slevy.



Eva Machová z Českých Budějovic vyrazila s kamarádkou do IGY kvůli slevám. Původně prý na nákupy neměla pomyšlení.

„Nemám ráda přeplněná obchodní centra, takže sem moc často nechodím. Ale dneska je tu relativně klid. Když to je možné, tak jdu do butiku. Teď jsme se ale chtěly podívat jen na slevy. Samozřejmě mě to láká. Některé oblečení už za plnou cenu ani nekupuju,“ svěřila se.

Zákazníci vyhlížejí slevy na knihy

Lidé zaplnili i knihkupectví v IGY. Letos tady před Vánocemi prodali stovky knižních poukázek, které tu v následujících dnech začali obdarovaní uplatňovat. „Někteří tady už čekali před otvíračkou a pak naběhli ráno v devět hodin, když jsme otevřeli,“ přiznala Pavla Pitálková, vedoucí knihkupectví.



Na knihy a další zboží dávali 28. prosince třicetiprocentní slevu jako každý rok. „Máme plné sklady, tak se snažíme, aby se to po Vánocích vyprodalo. Naši zákazníci se naučili sem chodit po svátcích, mají to vyhlédnuté. S poukázkami se chodí vždy nejvíc právě osmadvacátého,“ řekla vedoucí.

Nejvíc se podle Pitálkové prodávaly knižní novinky, ale také kuchařky, detektivky nebo křížovky a antistresové omalovánky pro dospělé. „Po Vánocích se skladba toho, co zákazníci chtějí, příliš nemění,“ doplnila obchodnice.