V Zoo Dvorec uhořeli vzácní ptáci. Oheň zničil tři roky práce, říká ředitel

Sobotní žár pohltil jeřáby královské, zoborožce šedolící a ibise slámokrké. „Když jsme na místo přijeli, šlehaly odtud asi desetimetrové plameny,“ vypráví Ambrož.

Co vás teď čeká?

Fungujeme dál podle zimního režimu. Teď musíme znovu postavit chovné zázemí z nehořlavého materiálu. Je to běh na dlouhou trať, začneme zase od začátku. Zoologická zahrada nedisponuje jenom zvířaty, která v sobotu uhynula. Bohužel, návštěvník už asi nikdy neuvidí savanová prasata, protože ta prakticky v Evropě nejsou. Velmi málo se rozmnožují, a těžko tak získáme další mláďata.

Jak byla zvířata stará?

V průměru kolem tří let. To znamená, že teď pohlavně dospívala a letos mohla mít poprvé mláďata – jak ptactvo, tak i savanová prasata. Z kolegiality se ozvaly zoologické zahrady, které nám nějaká zvířata ze svých odchovů nabídly. Když se jim narodí nějaká mláďata, tak s námi budou počítat, až jim vytvoříme nové místo.

Ředitel zoo Dvorec Viktor Ambrož.

Dá se vyčíslit škoda, která vám v sobotu vznikla? Jak budete zvířata nahrazovat?

Škoda na zvířatech je půl milionu, na domku je to do sta tisíc s vybavením. Nicméně, nebavíme se o věci, ale o živém organizmu. Jsou v tom nevyčíslitelné chovatelské hodnoty, tři roky lidské práce, úsilí všech zaměstnanců zoologické zahrady, kteří vypiplali mláďata až do dospělosti.

Zvažujete, že byste přístřešek postavili z jiných materiálů, popřípadě zkusíte jiný způsob vytápění prostor?

Uběhly teprve dva dny od požáru, na to nedokážu zatím odpovědět. Máme teď úplně jiné starosti. Už se toho chytili majitelé firem, kteří nám nabízejí různé alternativy vytápění. Miliony lidí si topí s přímotopy v bytech. Nemyslím, že bychom něco zanedbali. Je to o smůle.

Ostatně, smůlu jste měli i před pěti lety, kdy v areálu došlo taky k požáru...

To do nás pro změnu udeřil blesk. Je to bolestivé a velký tlak na psychiku, když se vás denně lidé ptají na to samé. Ale snad se s tím vyrovnáme, jako jsme už jednou museli. Teď jsme postavili pro africké antilopy stavbu ze sendvičových panelů. Sice je to drahé, ale jedná se o nehořlavý materiál. Ve hře je i možnost zděných prostor. Také nás čekají nemalé náklady na odstranění ruin z požáru, které se musí odvézt a zlikvidovat.

Už víte, co bylo příčinou sobotní události?

Pořád probíhá vyšetřování. Pracuje se pouze se dvěma verzemi, a to je závada na přímotopu, anebo vzplanutí z podestýlky. Hořet ale začalo brzy ráno, když ještě zvířata spala. Přikláním se k verzi, že příčinou byla závada na přímotopu. Ale nechci dělat předčasné závěry, to je na vyšetřování hasičů.