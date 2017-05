Přísnější pravidla pro zbraně mohou zlikvidovat oblíbené ukázky bitev

Stovky diváků se pravidelně sjíždějí na ukázky bitev z druhé světové války, které se pořádají v květnu i během roku na řadě míst nejen Jihočeského kraje.

Nyní je možné, že o atraktivní podívanou přijdou. Další pokračování akcí ohrožuje nová evropská směrnice zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi, kterou většinou hlasů schválil Evropský parlament.

„Pokud by nařízení prošlo tak, jak to chce Evropská unie, myslím si, že by tyto akce ztrácely smysl. Teoreticky hrozí jejich zrušení,“ vysvětluje Václav Škopek, předseda klubu vojenské historie Kleist z Českých Budějovic, jehož členové sehráli sobotní bitvu o Krumlov.

Loni bojovali například ve Strakonicích či Chýnově. Letos je čekají i další ukázky střetů z konce druhé světové války a pravidelně pořádají pietní akce. S tím by mohl být v budoucnu konec.

Nové nařízení zpřísňuje práva na držení některých zbraní. Dotknout by se mělo právě i vojenských klubů. V současné době spadají rané repliky historických zbraní, plynové pistole, znehodnocené zbraně nebo zbraně na slepé náboje do kategorie D.

Podle nových pravidel by se tato kategorie měla zrušit. Některé zbraně z ní zmizí úplně, jiné se přesunou o třídu výš, tedy do skupiny C.

Právě v tom nastává problém pro vojenské nadšence, kteří pořádají rekonstrukce bitev a dalších událostí. „Dotyčný si bude muset udělat zbrojní průkaz v hodnotě několika tisíc korun. Už tato investice může pro mnohé znamenat, že s koníčkem skončí,“ vysvětluje Martin Šavel z Iniciativy spolků vojenské historie ČR, která proti novým pravidlům bojuje.

V případě českobudějovického klubu Kleist jde například o zbraně z druhé světové války, jako samopaly MP40, MP38 nebo kulomet MG42. Na ně se dokonce vztahují ještě přísnější pravidla, přestože jsou upravené na slepé náboje.

O něco dražší investicí je pořízení certifikovaného trezoru, kde musí být umístěny zbraně kategorií A, B a C. „Běžně stojí pět až šest tisíc. Ale historické zbraně se do klasických trezorů nevejdou. To znamená pořízení větších v hodnotě zhruba 15 tisíc korun,“ doplnil Šavel. Směrnice se podle něj dotkne všech ukázek bitev od 15. století.

Europoslanec věří ve výjimku pro členy spolků

Největší obavy mají vojenské kluby z toho, že za takto ztížených podmínek se mladí lidé nebudou chtít koníčku věnovat a zvyk zcela zanikne.

„V Česku máme ohromnou tradici v pořádání těchto událostí, jde o kulturně-historický odkaz a možná jsme poslední generace, která v něm pokračovala a má možnost ho vidět,“ upozorňuje Šavel.

Pro mnoho míst jde navíc o důležitou reklamu, protože na akci přijíždějí stovky lidí. „Podle mě je to nesmysl a v budoucnu by to skutečně mohl být problém. Je možné, že se u nás podobná akce kvůli tomu už neuskuteční,“ obává se Václav Vostradovský, starosta šumavské Kvildy, kde nedávno pořádali tradiční ukázky bojů z let 1938 a 1945.

Prozatím není jasné, jaké dopady novinka přinese. „Směrnice je po posledním čtení, státy ji schválily. Nyní ji čeká vydání a pak má před sebou zhruba dvouletou dobu pro aplikaci. Věřím, že se podaří v české legislativě problém vyřešit a udělat výjimky pro členy takových spolků. Musíme najít kompromis. Teď si ale chci počkat na její znění,“ hodnotí situaci europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).