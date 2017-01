Mladí si nás všimnou na Facebooku, ale krev nedarují, říká předseda klubu

Jak to teď vypadá s dárcovskou základnou na jihu Čech, ztenčuje se, nebo je stabilní?

Krve v jižních Čechách je dlouhodobě dostatek. Pravidelní dárci chodí tehdy, když je transfuzní stanice potřebují. Momentálně je dárců jen v jižních Čechách víc než deset tisíc. Jsou spolehliví. Jihočeský kraj je nejlépe hodnocený transfuzní službou, co se týká dodávek krve v celé České republice. Nicméně chybějí noví dárci, základna se pomalu ztenčuje. Kmen dárců stárne a vyčerpává se, takže proto není mladých dárců nikdy dost. Prvodárci nahradí ty, kteří časem už krev dávat nemohou.

Čím se dají prvodárci motivovat?

Vtip je v tom, že pokud někdo jednou krev dá, tak ta transfuzní stanice už si ho v devadesáti procentech podchytí. Ti lidé dostanou pozvánku a jdou znovu. Ve spolupráci s majálesem, českobudějovickou nemocnicí, Českým červeným křížem a Jihočeským krajem jsme již čtyřikrát pořádali vždy v květnu Studentské krvebraní. Jedná se o výzvu studentům, kteří když půjdou darovat, tak budou zařazeni do slosování o ceny.

Klub dárců krve při ČČK Jihočeský klub dárců krve vznikl v roce 1991 a v současnosti má 44 členů. Jeho cílem je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, jít příkladem ostatním a pořádat osvětu mezi lidmi o možnostech dárcovství. Členové se účastní pořádání různých společenských a sportovních událostí a pravidelně se scházejí. Od roku 2006 je předsedou klubu osmapadesátiletý Jiří Mareček, který zároveň působí jako předseda Jihočeské Lambdy.

Jak hodnotíte úspěšnost Studentského krvebraní? Není to spíš jednorázová akce, kdy studenti sice poprvé darují, ale znovu už se na transfuzní stanici nevrátí?

Ten kolektivní proud hraje důležitou roli. I já jsem se dostal k dárcovství díky partě na vojně. Určitě je ale pravda, že část studentů už se k tomu nevrátí. Za ty čtyři roky tam prošlo 900 studentů, což není malé číslo. Považuji to za jednu z nejúčinnějších akcí. Dá se ale těžko vyhodnotit celková úspěšnost, i když máme zkušenost, že lidé na zvací dopisy, aby přišli podruhé, reagují. Řada lidí ze školy ovšem odchází do jiného kraje a objeví se třeba na jiných transfuzních stanicích, nebo s tím skončí. Pak se kontakt s nimi ztratí.

Proč mladí lidé podle vás nedarují krev? Chtějí za to něco na oplátku?Roli hrají dvě okolnosti. Část dárců mohou ubírat soukromá plazmoferetická centra, která platí za krevní plazmu pět set korun, říká to i primář transfuzního oddělení v Českých Budějovicích. Báli jsme se, že bezplatné dárcovství kvůli tomu pomine, ale naštěstí se tak nestalo. Druhým důvodem, proč se ta základna neomlazuje, je skutečnost, že se mladí lidé už nesdružují jako v minulosti. Pak k tomu těžko vznikne nějaký kolektivní podnět. Sice studenti dají na Facebooku, že se jim naše aktivity líbí, ale k nějaké další akci to nemotivuje. Před lety se lidé víc scházeli a chodili dávat krev v rámci jedné skupiny třeba z jedné vesnice. Na základě doporučení známých a kamarádů.

Jste příznivcem toho, aby se dárcovství odměňovalo?

Pro náš klub je důležité, aby se zvedla prestiž dárců. Aby společnost cítila dárce jako váženého člověka. Na to se tady úplně zapomnělo. Mělo by se víc připomínat, že i řada slavných osobností to dělá. Jsme toho názoru, že dárce by neměl dostávat žádnou odměnu nebo úlevy.

Třeba je to ale jediná cesta, jak přilákat prvodárce...

Dřív se to dělávalo tak, že dárci měli městskou hromadnou dopravu zadarmo nebo u lékaře přednost při ošetření. To není náš cíl, jsme proti tomu. Jakmile tu výhodu nemůžeme dát všem najednou a plošně, tak je to špatně. Kdo není z krajského města, tak tady bude těžko využívat MHD, vznikne disproporce. Ostatní taky budou žádat výhody. Dostanete se do bludného kruhu. Dárcovství se má dělat z přesvědčení, že pomáháte lidem, a ne kvůli výhodám.

Jaký je průměrný věk dárců ve vašem klubu?

Řady našeho jihočeského klubu prořídly, dárci už se tolik nesdružují. Byly doby, kdy nás bylo víc než sto. Máme momentálně 44 členů a potřebovali bychom značně omladit, to přiznávám. Jsme tu spolu jako skupina už více než 15 let. Věkový průměr našich členů i dárců je kolem padesáti let.

Jak často vůbec musí dárce navštěvovat transfuzní stanici?

Aby se kmen udržel, dárce musí chodit darovat krev alespoň dvakrát do roka. Nesmí být prodleva mezi odběry větší než jeden rok, pak se stává zase prvodárcem.

Čím se dá zvýšit prestiž dárců? Co pro to dělá jihočeský Klub dárců krve?

Pro dárce krve, naše členy a vůbec pro všechny, kdo mají zájem, organizujeme zábavy, kde chceme dárcovství povýšit společensky. Pořádáme koncerty pro dárce krve. Teď už byl 11. ročník v Koncertní síni Otakara Jeremiáše, kde vystupovala známá folková skupina. Doteď jsme pořádali i plesy, ale rozhodli jsme se od nich upustit.

Proč už je neděláte?

Chceme se bavit spíš na lidovějších akcích, plesy by mohly působit trochu snobsky. Teď v březnu se chceme jen sejít v budějovické Besedě. Z těch aktivit považuji za hodně důležitý i triatlon. Běhá se na Hlincové Hoře nebo v Mydlovarech. Zabezpečujeme trasy závodu pro cyklisty. U takových propagačních akcí bohužel těžko změříte, jak moc to přitáhlo pozornost naším směrem a jak úspěšná byla.

Co byste vzkázal nerozhodnutým lidem, kteří by se mohli stát novými dárci?

Určitě s tím musí být člověk vnitřně ztotožněný a nemůže mu to být nepříjemné. Má to být spojeno s osobním příjemným pocitem. Lidem, kteří se bojí jehel a omdlévají, když vidí krev, bych to nedoporučoval. Je to ale téměř bezbolestné. Díky dárcovství hlavně máte pravidelnou kontrolu dvakrát do roka, že jste v pořádku, a máte tedy podchycené svoje zdraví.