Šumava má být pro lidi, tetřev i datel už zmizeli, řekl Zeman na jihu Čech

Zhruba dvacet lidí a stejný počet novinářů vyhlíželo před budovou krajského úřadu v Českých Budějovicích příjezd prezidentské kolony. Dočkali se v půl jedenácté přesně podle plánu.

Miloš Zeman vystoupil z auta se svou manželkou Ivanou. Vítala je hejtmanka Ivana Stráská. Pak prezident zavítal mezi krajské zastupitele.

Sdělil jim, že dál hodlá pokračovat v boji v souvislosti se Šumavou a nedávno schválenými novými pravidly pro národní parky.

Program návštěvy pondělí 12. června

10.30 příjezd prezidentského páru ke Krajskému úřadu JČ kraje

11.00 setkání se členy zastupitelstva kraje, starosty, řediteli příspěvkových organizací a významnými osobnostmi

14.35 příjezd do společnosti Engel v Kaplici

16.40 setkání s občany na náměstí v Kaplici úterý 13. června

11.45 setkání s občany v Cehnicích, v zahradě ZŠ a MŠ

12.45 příjezd do Hoštic u Volyně, foto u autobusu Zemák

15.40 setkání s občany Vimperka u hotelu Zlatá hvězda středa 14. června

11.30 příjezd do Milevska

12.15 setkání s občany Milevska a okolí na náměstí E. Beneše

15.30 tisková konference prezidenta a hejtmanky k ukončení návštěvy Jihočeského kraje v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí



„Jsme na stejné lodi, pokud jde o šumavský národní park. Jak víte, podporoval jsem stejně u Jihočeského i Plzeňského kraje stanovisko krajského zastupitelstva v této věci. Bohužel jsme byli poraženi, ale to neznamená, že nebudeme bojovat dál. Jsem informován o připravované ústavní stížnosti. Přál bych si, aby lidé, kteří mnohdy nikdy nebyli na Šumavě, pochopili, že se jedná o místo pro lidi a datel tříprstý a tetřev hlušec z těchto míst z uschlého lesa, dávno zmizeli,“ sdělil prezident.

Poslanci na začátku dubna i napotřetí schválili zákon o ochraně přírody a krajiny a přehlasovali veto prezidenta Zemana. Na nová pravidla pro národní parky podá Svaz obcí Národního parku Šumava ústavní stížnost. Už po jarním schválení zákona to řekl odstupující předseda svazu a starosta Modravy Antonín Schubert. Podle kritiků novela omezí rozvoj obcí a turistiku v šumavském parku (o novém zákonu čtěte zde).

Prezident na setkání se zastupiteli nastolil také další své oblíbené téma. Naznačil, že jeden hospic, který je v Prachaticích, je na jižní Čechy málo.

„Ještě jeden hospic navíc by Jihočeskému kraji velice slušel,“ prohlásil. Zastupitelé slíbili, že na tom budou pracovat, hospic by podle nich mohl být v dolním areálu nemocnice, z něhož se oddělení postupně stěhují do horního.

Došlo také na předání darů. Miloš Zeman dostal bambusový rybářský prut a podběrák, Ivana Stráská speciální edici slivovice, která je určená pro hejtmany a hejtmanky.

V úterý si prezident prohlédne odstavený Zemák

Odpoledne přejede prezident do Kaplice na Krumlovsku. „Samozřejmě máme pro něj připravené zázemí, místo k odpočinku i pódium pro diskusi s občany. Dostane od nás publikace o Kaplici a celém regionu a také vybrané místní produkty. Ale vše neodtajníme, aby to bylo překvapení,“ informoval mluvčí Kaplice Jan Bohdal.

V úterý zavítá do Hoštic u Volyně, které svou trilogií Slunce, seno ... proslavil režisér Zdeněk Troška. A dokonce se vyfotí u legendárního autobusu Zemák, který je obci vystavený a který pomohl ČSSD především v předvolební kampani v 90. letech.



Prezidentský pár bude nocovat v budějovickém hotelu Clarion, kde byl i při návštěvě kraje před dvěma lety.

„Návštěva bude obývat takzvané exekutivní patro v nejvyšším, 16. podlaží hotelu. Pan prezident bude bydlet v superior pokoji s krásným výhledem na České Budějovice,“ upřesnila Dana Belušová, mluvčí firmy CPI Hotels, pod kterou Clarion spadá.

Jako občerstvení na pokoji bude mít prezidentský pár například ovocnou mísu a čokoládu, ale čajový a kávový set.

V pondělí večer bude v Clarionu slavnostní banketová večeře pro zhruba padesát hostů. Zúčastní se jí společensky významní lidé kraje i lidé vyznamenaní cenou hejtmana.

Menu připravuje šéfkuchař Filip Starý se zhruba patnáctičlenným týmem, o chutě prezidenta se staral již při dvou jeho předchozích návštěvách.

Aperitiv bude jako loni Bohemia Sekt brut, polévka telecí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a kořenovou zeleninou. Hlavní chod bude konfitované kachní prso s bramborovými noky a povidlovým zelím. A následovat budou dezert, couvert a digestiv dle přání hostů.

„V menu nefiguruje předkrm, ten tentokrát zastoupí couvert v podobě kozího sýra, placek a pečiva,“ dodala Belušová.

Prezident si před poslanci utahoval z aktivistek a dřevorubců:

VIDEO: Zeman si utahoval z aktivistek a dřevorubců Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu