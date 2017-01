Na výstavišti v Budějovicích vznikne pobočka Národního zemědělského muzea

Velké akce jako Země živitelka, Hobby nebo Pivní slavnosti lákají na budějovické výstaviště každoročně desetitisíce lidí. Jenže obří areál s rozlohou 25 hektarů má větší potenciál a chce ho prodat.

Vyplnit hluchá místa v kalendáři, nabídnout další zážitky a vytvořit jihočeský park zábavy. To jsou některé z plánů, které představilo vedení společnosti budějovickým radním. První záměry poodhalilo výstaviště už na podzim. Týkaly se třeba administrativní budovy či nového parkoviště. Teď jsou vize konkrétnější.

Tak například u severního vstupu u Tesca má vyrůst nová budova, v níž se otevře pobočka Národního zemědělského muzea, kde budou například historické kombajny a další stroje. „Jedná se o poměrně velký pavilon v těsném sousedství s již existujícím pavilonem T2,“ sdělil náměstek primátora Petr Podhola.

Změn dozná i Pivovarská zahrada

Další dva multifunkční objekty hodlá výstaviště postavit rovněž v severní části na straně poblíž levobřežní silnice. Tam má dojít ještě k jedné zásadní změně. Vedení areálu plánuje odstranit nevzhlednou zeď a prostor tak více otevřít.

„Územní studie také předpokládá, že by pak bylo možné odbočení na výstaviště z levobřežky. Ovšem pouze ve směru od Písku, kdy by auta sjela vpravo a stejně tak by pak řidiči měli možnost opět vyjet ven směrem na Krumlov. Vznikl by tak pouze odbočovací pruh, takový apendix k Národnímu zemědělskému muzeu a výjezd po pravé straně vozovky,“ vysvětlil Podhola.

Na frekventované silnici by tak nepřibyla žádná další světelná křižovatka a s tím spojené přerušení jízdy.

Další projekt se týká oblíbené Pivovarské zahrady. Ta zůstane na svém místě, ale má doznat změn a v plánu je tam rovněž stavba nové budovy, která by měla sloužit pro gastronomii.

Proměny můžou trvat deset let

Vedení společnosti, které nastoupilo v loňském roce, chce zkrátka odstartovat úplně novou éru. Ve studiích pro severní i jižní část jsou naplánované akce, na které bude potřeba hodně času a peněz. Přesný harmonogram není zatím nastavený, ale celková proměna by mohla trvat klidně celé jedno desetiletí, možná více. Bude záležet na finančních možnostech.

„Celková výše investice zatím není definitivně stanovena. Část těchto změn budeme platit ze svého, část za pomoci finančních institucí či konkrétních investorů,“ řekl před nedávnem Václav Polan, obchodní ředitel Výstaviště České Budějovice.

Přáním jeho i kolegů je, aby lidé vnímali celý areál jako součást města a využívali ho celoročně. První, co veřejnost zaznamená, bude nový vizuální styl, nové logo a maskot. Podrobnosti slibuje výstaviště představit v prvních měsících letošního roku.

„Vnímáme velkou poptávku po místě, kam by lidé mohli kdykoli zajít, odpočinout si, občerstvit se a dobře se pobavit. Výstaviště se nabízí jako ideální prostor. Jsme přírodní park uprostřed města, s dobrou dostupností. S těmito výhodami je třeba pracovat a dokázat nabídnout program a možnost využití po celý rok,“ domnívá se Polan.

Vytipovaných je i několik nových výstav a vedení společnosti zjišťuje, jaký by o ně mohl být zájem. Zaměřit se chtějí na akce vhodné pro všechny, ale i pro odbornou veřejnost.

Už loni si mohli návštěvníci vybrat z nových akcí. Byl to třeba Festival čokolády, už za měsíc hodně lidí přiláká Mezinárodní pivní festival, který bude v Budějovicích po přestěhování z Tábora podruhé. Vedení krajského města si tuto akci hodně pochvaluje a minulý týden radní na její pořádání schválili příspěvek 50 tisíc korun.

Novinkou mají být i zážitkové dny, které vyplní období bez výstav. Budou to akce pro děti, závody, koncerty, farmářské trhy, dny věnované zvířatům a další. Bude záležet na zájmu partnerů, kteří chtějí tyto dny pořádat.