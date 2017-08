Prostitutek u rakouských hranic ubývá. Vyhání je agentura i strážníci

Poklidné letní odpoledne ve městě. Ulicí se toulají místní, v aleji se prochází mladá rodina, kterou míjí cyklista. Běžný obrázek všedního dne? V Českých Velenicích je to poslední roky spíše příjemná novinka.

Dříve těmito místy korzovaly zástupy vyzývavě oblečených žen, které nabízely svoje tělo projíždějícím řidičům. Dnes už tady lze něco podobného najít jen výjimečně.

Městem se zhruba 3 500 obyvateli totiž projíždí v autě dvojice pracovníků bezpečnostní agentury, která se stará o to, aby prostitutky z veřejného prostranství zmizely. Podle všeho se jim to daří. U silnice nepostává ani jedna.

„Místní nás dobře znají, většině nevadíme. Jezdíme autem na dvojku bez plynu a trochu tu zdržujeme dopravu, ale na to už si tady taky zvykli,“ vypráví pracovník bezpečnostní agentury Miroslav Škoda.

Mezitím na něj z chodníku mává muž se psem a zdraví ho. „To je záchranář, ten nám dává občas echo, jestli se někde něco neděje. Známe se i s hajným. Ten když vidí auto u posedu, tak nám volá, abychom přijeli,“ vysvětluje.

Agentura HG Security působí v Českých Velenicích od června 2014, měsíc předtím si ji najali v Dolním Dvořišti. Měsíčně jde z velenické obecní kasy na jejich služby 200 tisíc korun. Denně tu hlídají dvanáct hodin a jezdí ve dvojicích.

„S agenturou máme smlouvu ještě do konce roku. Jsme velmi spokojení, protože prostituce tu vymizela téměř stoprocentně.,“ pochvaluje si místostarosta Pavel Chabiniok.

Město podle něj uvažuje už teď, jak bude další spolupráce s agenturou vypadat a jestli se bude ostraha objevovat na ulicích jen nahodile a nikoliv každý den. „Pokud by tady ale hoši nebyli, máme obavu, že se tu prostitutky objeví ve velkém počtu znovu,“ dodává místostarosta.

„Kšefty se domlouvají spíš přes telefon“

HG Security jsou vždy v kontaktu se strážníky, kteří mohou podezřelé ženy legitimovat a zahájit s nimi správní řízení. Pracovníci agentury spíše působí jako prevence.

„Ze začátku jsme k nim přicházeli s ruční kamerou, předali jsme jim vyhlášku města v češtině i němčině. Dnes už je tu jen pár prostitutek, které mají ve městě trvalý pobyt, to jsou známé firmy. Ale kšefty už se domlouvají spíš přes telefon. Teď už vám žádná nemávne na auto, protože ví, že je to průšvih,“ popisuje dvaatřicetiletý Miroslav Škoda, který začínal hlídat v Dolním Dvořišti.

Situace je tam podle něho stejně příznivá a nesrovnatelná s rokem 2014, kdy si obec agenturu najala. Nevěstky už si nedovolí tolik, co dřív. „Když tady nejsme, tak se třeba v noci objeví jedna nebo dvě, ale tomu nezabráníte,“ krčí rameny pracovník ostrahy.

Vzhledem k tomu, že prostituce z ulic Českých Velenic i Dolního Dvořiště téměř vymizela, muži z bezpečnostní agentury dohlížejí i na dodržování dalších městských vyhlášek. „Hlavně rušení nočního klidu a konzumaci alkoholu na veřejnosti,“ upřesňuje Miroslav Škoda.

Poptávka od Rakušanů poklesla

Žen, které nabízejí svoje tělo za peníze, je méně i na dalších místech jihu Čech, kde jich ještě před několika lety působilo velké množství. V Kaplici nemají bezpečnostní agenturu a šli na to po svém.

„Stávaly podél silnice až na náměstí, to se naštěstí změnilo. Poptávka z řad Rakušanů také poklesla. Začali jsme to před třemi lety řešit zákazem pobytu. Pokud jej dotyčná porušila, šlo o maření výkonu úředního rozhodnutí a to už byl trestný čin. Stačilo to na to, aby tu už holky nedělaly problémy,“ vysvětlil starosta Kaplice Pavel Talíř.

Také na cestě ze Strážného do Horní Vltavice ještě před několika lety postávaly dívky, které si sjednávaly sexuální služby. V menší míře se stále vyskytují například v místní části Řasnice u Strážného, kde ale platí vyhláška o zákazu nabízení sexuálních služeb.

„Chalupáři si stěžují, že se tam občas nějaká prostitutka objeví. Požádala jsem policii, aby do Řasnice zajížděla častěji. A případně ať dotyčné pošle na správní řízení do Vimperka, za což jsme ochotni jako obec zaplatit,“ sdělila starostka Jiřina Kraliková.