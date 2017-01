Recesisté bavili diváky na skokanském můstku. Závod vyhrály Havajanky

Řidič svérázného bílého papamobilu měl smolný den. Nejdřív vozidlo značky Vatikán převrátil na střechu, a když z hrozivě vypadajícího karambolu vyvázl jen s lehce naraženýma nohama, papež ho přímo na místě činu vyhodil.

„Je to jasná chyba řidiče, nepřizpůsobil vozidlo stavu a povaze zasněženého svahu s můstkem. Asi požil moc mešního vína. Vyhodil jsem ho, příští rok bude nový,“ potvrdil urostlý papež v dlouhé bílé tunice s typickou čepičkou na hlavě.

Stejně jako jeho šofér se však po nepředvídatelně bleskovém a tvrdém pádu rychle otřepal a vydal se povzbuzovat další posádky kuriózního závodu ve skocích na lyžích a na bobech.

Přemrzlý sníh jiskřil pod slunečními paprsky, diváci v hustém špalíru okolo tratě se zahřívali teplým punčem z miniaturního baru pod širým nebem u startu a hlučně oceňovali výkon každého borce či posádky na závodní dráze.

Zajímavý styl předváděli na pečlivě upraveném můstku už lyžaři, kteří závodili jako první. Publikum i porotu bavili třeba efektním skokem na jedné noze nebo přistáním s otočkou těla o sto osmdesát stupňů. A také krkolomnými pády, bez nichž se nedalo na rychlé trati zvládnout jízdu hlavně na běžkách, které měl nejstarší závodník.

Zářivě červenou kudrnatou paruku i kulicha, který mu ji přidržoval na hlavě, sbíral na sněhu po tvrdém pádu i borec, jenž se stal hvězdou dne. Kopec neúnavně vybíhal nejméně šestkrát, kromě dvou akrobatických skoků na lyžích sjížděl Vlkanec také dvakrát v kajaku a poté ještě na dětském plastovém traktůrku.

„Lyže jsou nejrychlejší, dětské vozítko nejpomalejší. Kajak je zase na kopci neřiditelná střela, jede si, kam se mu zamane,“ srovnává hravý truhlář Jarda Král svou závodní výbavu.

A podobně bláznivou jízdu předvedla většina z desítky závodních bobů na svahu. Natěšení diváci jen tipovali, jakým karambolem asi skončí. Kdyby porota hodnotila rychlost strojů, horkým kandidátem na vítěze by nejspíš bylo Prase v trokách. Závodní necky se zastavily až na silnici, která naštěstí není moc rušná, takže nezpůsobily žádnou dopravní kolizi.

„Po rozjezdu už jedou samy. Když na můstku vyskočíte, dopad je tvrdý a těžko se to vyrovnává,“ popsal vlastník necek Aleš Bláha, který ve svém overalu připomínal spíš fialovou krávu Milku než pašíka. „Moc se to nepovedlo nastříkat, mělo to být celé růžové,“ připustil.

Některé posádky spojily svou závodní jízdu i s malým divadelním vystoupením - například trio Havajanek v černých kudrnatých parukách s květinovými věnci na krku před naskočením do gumové kánoe zatančilo tanec hula hula, tandem Divoký žralok zase před vyplutím své pirátské lodi smontované ze dřeva a papíru s podvozkem z přední kapoty nissanu sehrál scénu o své výpravě doprovozené výstřely z děla.

Publikum pak bylo u vytržení i z jejich výkonu na trati - Havajanky řídily své plavidlo jen rukama, najely špatně na můstek a skončily vysypané ve sněhu.

„Holky, srovnat prsa!“ radili sborem nadšení diváci. Všechny tři štíhlé divoženky totiž zdobila ňadra z vydlabaných půlek malých melounů, které při pádu vzaly za své. Posádka to však brala s humorem.

„Prsa skončila na trase, ale jsme živé a zdravé a nálada je super,“ libovala si jedna z exotických krásek Hana Šoberová, jejíž posádka nakonec kuriózní závod vyhrála.