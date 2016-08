Krajská fotbalová akademie chce vychovat dalšího Sivoka či Latku

Získají profesionální podmínky. Budou mít fyzioterapeuta, výživového poradce, psychologa, dostatečné množství trenérů i všestrannou sportovní přípravu. Zajistí jim stravu i ubytování a budou dohlížet na jejich studijní výsledky.

Od prvního září začne v Českých Budějovicích fungovat Regionální fotbalová akademie pro Jihočeský kraj, kterou zakládá Fotbalová asociace České republiky. Na jejím vzniku se finančně podílí i Jihočeský kraj a město České Budějovice. V ní odstartuje výuku 44 vybraných fotbalistů, kteří chodí do osmé a deváté třídy.

Ještě než začala fungovat, už je terčem diskusí. Projekt, který si dal za cíl připravit hráče po všech stránkách pro dorostenecký a pak i dospělý fotbal, se musí potýkat s negativními názory a obhajovat svoji činnost.

Na jedné straně budějovičtí zastupitelé poukazují na fakt, že město se bude podílet na financování celokrajského projektu. Na druhé straně se ozývají členové fotbalového hnutí, že akademie bude preferovat hlavně budějovické Dynamo.

Roční rozpočet je devět milionů

Roční rozpočet je odhadovaný na bezmála devět milionů korun. Podílí se na něm fotbalová asociace, Jihočeský kraj, město České Budějovice i rodiče. Při schvalování příspěvku ve výši 400 tisíc pro první čtyři měsíce fungování bylo na budějovické radnici hodně rušno.

„Jsou to mladí profesionální sportovci, není to o amatérském sportu a mládeži. Přijdou z různých koutů kraje a podporovat je budou městské peníze,“ upozornil zastupitel Václav Fál.

Na školáky dohlédne psycholožka Přes týden mají trénovat v Českých Budějovicích, chodit tam do školy a v pátek pojedou do svých klubů a o víkendu za ně budou hrát zápasy. Tak vypadá základní koncept Regionální fotbalové akademie, která prvního září odstartuje svoji činnost.

„Během týdne budou mít hráči dopoledne osm hodin tělesné výchovy. Nebudou tím ale přicházet o klasickou výuku základního vzdělání. Bude to například formou kroužků. V pondělí, v úterý a ve čtvrtek budou mít i odpolední tréninky. Středa bude volnější. Odpoledne bude prodloužená škola nebo čas na fyzioterapeuta, výživového poradce nebo psycholožku,“ popisuje manažer a šéftrenér akademie Tomáš Maruška.

Každá ze dvou kategorií (osmá a devátá třída) bude mít vlastního šéftrenéra, dále hlavního asistenta – pedagoga, který bude i třídním učitelem hráčů ve škole, a pomáhat bude i jeden asistent trenéra. Obě kategorie pak budou mít společně fyzioterapeuta a trenéra brankářů. Na internátu se o hráče budou starat dva vychovatelé. „Externě bude dojíždět výživový poradce a psycholožka, kteří jsou pro všechny akademie stejní,“ dodává Maruška.

Hráči budou chodit do Základní školy Máj, kde najdou zázemí i trenéři, aby je mohli sledovat během celého tréninkového i studijního procesu. „Trenéry jsem vybíral já sám podle svých zkušeností a jejich předchozí práce,“ dodává Maruška. S tím, že akademie by měla trénovat v areálu pedagogické fakulty v ulici Na Sádkách.



A jako problematický vidí projekt i další zastupitel Jiří Filip. „Letos akci podpořím. Ale chci to dát do kontrastu s tím, že pro budějovické kluby se tento rok výrazně snížila dotace. My proplatíme stravu, cestování MHD a užívání prostor. Naše kluby přitom takové podmínky nemají,“ zdůraznil Filip.

Některé kluby také poukazují, že nová akademie bude díky poloze výhodou pro Dynamo. Do něj v létě přestoupilo téměř sto hráčů v mládežnických kategoriích z ostatních jihočeských klubů.

Podle generálního manažera klubu Martina Vozábala přestupy nesouvisí s akademií, ale s novým řádem, kdy mohou v určitém období přestupovat hráči v mládežnických kategoriích za tabulkové odstupné i bez souhlasu mateřského oddílu. Stačí souhlas rodičů.

„Nám třeba vadí to, že hráči, o které jsme přišli, budou téměř všichni v nově vznikající akademii, a tím pádem se budou připravovat za její prostředky pro Dynamo,“ upozorňuje výkonný ředitel Táborska Tomáš Samec.

„My jsme tak přišli o hráče úspěšných ročníků a místo o přední místa teď budeme hrát o záchranu a můžeme přijít i o statut střediska mládeže. A to podle mě není dobrý krok pro rozvoj fotbalu. Nejsem osobně proti myšlence krajské akademie jako takové, ale chtěli bychom nějaké záruky, že se podobná věc nestane i příští rok. O tom ještě chceme se zástupci svazu a akademie jednat,“ dodává.

„V Plzni a Jihlavě to funguje“

Zástupci klubů a svazu se měli sejít v minulém týdnu, ale nakonec byla schůzka odložena na 4. září. „S kluby chceme mluvit a celou věc si vysvětlit,“ říká manažer Regionální akademie pro Jihočeský kraj a zároveň její šéftrenér Tomáš Maruška.

Nechce však novou instituci spojovat s jakýmkoliv klubem. „Kluby nejsou schopné se domluvit a to je ten hlavní důvod. Osobně si myslím, že by k podobné situaci docházelo, i kdyby žádná akademie nefungovala. Já spíš doufám, že akademie tyhle vztahy postupem času narovná,“ řekl Maruška.

Upozornil, že hráče vybírali podle jejich poznatků z historie a rekrutovali se z okresních a krajských výběrů.

„Nevybíráme hráče podle aktuální výkonnosti, ale spíše podle potenciálu, který v něm vidíme. Jsou tady fotbalisté z Jindřichova Hradce, Písku i Lišova. Je ale pravda, že už často hráli v těch nejlepších klubech v kraji, v Táboře, Písku nebo Budějovicích,“ říká Maruška. V akademii s nimi budou chtít dál pracovat i přesto, že se třeba aktuálně nehodí nejlepším klubům.

Členům akademie garantují péči na dva roky, ale nemá to být uzavřený spolek. Pokud někdo zjistí, že mu to nevyhovuje, nebo na to nemá, může vystoupit. Stejně tak zase může i v průběhu roku nebo celého období někdo další vstoupit. Hráči společně s rodiči zároveň podepisují kodex, který musí mladí fotbalisté dodržovat.

„Já doufám, že se první výsledky projeví už třeba po roce. Výsledky z Jihlavy nebo Plzně ukazují, že u hráčů dochází k posunům i během roku. Ale činnost budou posuzovat lidé hlavně podle toho, jestli se povede za pár let vychovat nového Kladrubského, Sivoka nebo Latku,“ dodává Tomáš Maruška.

„Zároveň chceme, aby akademie byla otevřená všem lidem. Jako trenéři budeme jezdit do klubů předávat poznatky. O víkendech zase budeme chtít pozorovat hráče v zápasech.“