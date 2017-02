Rekordní rok. Na jihu Čech loni přespalo nejvíc turistů

Téměř čtyři miliony nocí loni strávili turisté v Jihočeském kraji. Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo celkem 1,449 milionu hostů. Znamená to osmiprocentní nárůst oproti úspěšnému roku 2015.

„Je to skvělý výsledek. A to si ještě musíme uvědomit, že jižní Čechy jsou specifické velkým množstvím malých penzionů, které se do této statistiky nepočítají. Ale trend je jasný - roste jak čtvrtý kvartál, tak ta celoroční čísla. V oblasti domácího cestovního ruchu nemají jižní Čechy konkurenci. Z hlediska počtu přenocování českých turistů máme obrovský náskok na ostatní regiony,“ poukázal Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Potvrzuje se tak, že pro Čechy je Jihočeský kraj symbolem tuzemské dovolené. Láká je příroda, možnost aktivně stráveného času a samozřejmě také památky. Ty ostatně zaznamenaly také nejvyšší počet návštěvníků ve své historii.

Počet hostů Roky 2016 2015

celkem 1 449 863 1 346 033

cizinci 470 657 417 729

rezidenti 979 206 928 304 Přenocování

celkem 3 960 578 3 656 806

cizinci 901 992 818 902

rezidenti 3 058 586 2 837 904 4. čtvrtletí

celkem 216 912 181 092

cizinci 101 201 80 563

rezidenti 115 711 100 339

Přenocování za 4. čtvrtletí

celkem 484 481 434 038

cizinci 167 505 139 793

rezidenti 316 976 294 245

Návštěvnost TOP památek

Č. Krumlov 426 tis. 401 tis.

Hluboká 293 tis. 273 tis.

Č. Lhota 80 tis. 70 tis.

„Byla to souhra několika pozitivních faktorů. Naše areály neustále rozvíjíme, otevíráme další prohlídkové trasy a nové prostory. Důležitou roli hraje samozřejmě i ekonomická situace. Ta je teď slušná a lidé více cestují. A tuzemská turistika je stále silnější,“ poukázal šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.

V posledním loňském čtvrtletí přijelo na jih Čech o pětinu víc hostů než v předchozím roce. U zahraničních hostů je to dokonce o 28 procent víc. Hodně táhnou například zimní prohlídky zámků. Zájem o Český Krumlov a Hlubokou byl ve čtvrtém kvartálu vyšší než v roce 2015.

U ostatních památek to ovšem dost ovlivňuje počasí. „Když se dá na Lipně věnovat zimním sportům, klesá návštěvnost hradu Rožmberk a naopak,“ upozornil Petr Pavelec.

V posledním čtvrtletí roku lákaly hodně také předvánoční trhy a různé vánoční akce. „Jižní Čechy jsou specifické i svými výlovy rybníků, které jsou oblíbené také u zahraničních hostů hlavně z Rakouska,“ podotkl Polášek.

Ostatně na rakouské hosty se centrála cestovního ruchu chce v letošním roce zaměřit mnohem více. Zatímco Němce z Bavorska se sem daří dobře lákat na gastronomii, památky a třeba minipivovary, u Rakušanů je to obtížnější.

„Hodně často se totiž ubytují v Rakousku a k nám jezdí jen na výlety. Musíme jim proto dát takovou nabídku, kterou nestihnou za jeden den. Velkým tahákem bude baroko, připravili jsme speciální mapu barokních památek a to včetně deseti nejhezčích cyklotras po barokních památkách,“ naznačil Polášek.

Jižní Čechy pohodové: cyklistika, památky i jídlo

Letošní rok se ponese v duchu sloganu Jižní Čechy pohodové. Znamená to zaměření se na kořeny toho, co dělá jižní Čechy tak oblíbenými - cyklistika, památky, gastronomie.

To vše spojené speciálními trasami, které návštěvníkům ukážou i méně známá místa. Novinkou bude třeba průvodce po pivovarech, protože degustační pivní turistika je velkým fenoménem jak pro tuzemské, tak zahraniční hosty.

Turistickou nabídku rozšiřují i pěší trasy po zajímavých místech jihu Čech. „Jsou to delší výlety na několik hodin. Trasy jsme vybrali po celém kraji, každá má nějaké téma, jedna se jmenuje například Švejkova jihočeská anabáze,“ dodal Polášek s tím, že cílem centrály je lákat návštěvníky hlavně v květnu, červnu, září a říjnu. Během hlavní letní sezony už totiž nejsou volné ubytovací kapacity.

A podobné to začíná být i s památkami. „Na zámek v Českém Krumlově přišlo loni 426 tisíc návštěvníků, což je kapacitně už na hraně. Proto hledáme opatření, která nám pomohou. Rozšiřujeme prohlídkové trasy, na druhém nádvoří budujeme galerii. Dokončíme projekt horské zahrady, protože chceme přivést lidi i do odlehlejších částí areálu,“ popsal plány s krumlovským zámkem Pavelec.

„Na Hluboké určitá kapacita ještě je. Letos na podzim zde otevřeme horní patro, takzvané Hostinské pokoje,“ řekl šéf památkářů. Dodal, že do budoucna bude nově celoročně otevřený také vimperský zámek. Na jeho obnovu získají jihočeští památkáři stomilionovou dotaci.

Pro hoteliéry je každopádně dobrou zprávou to, že se projevuje větší kupní síla tuzemské klientely, která už mnohem ochotněji utrácí v restauracích. A podle všeho růst, který trvá dvanáctým kvartálem po sobě, bude pokračovat.

„Už teď nám naskakují dobrá čísla za leden a únor, protože v předchozím roce prakticky nebyla žádná zima. Takže už teď si polepšujeme,“ potvrdil Polášek.

A v novém roce se dál daří také památkám. „Na Hlubokou chodí i nyní okolo 500 lidí denně, což je jako do velkého muzea v letní sezoně,“ popsal Petr Pavelec.