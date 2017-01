Řidič po smyku neudržel auto na silnici a narazil do stromu. Na místě zemřel

Tragická nehoda se stala v sobotu kolem třetí hodiny odpoledne na silnici číslo 162. Třiačtyřicetiletý řidič hondy jel ve směru od obce Světlík na Větřní.

„Pravděpodobně vlivem nepřizpůsobení rychlosti jízdy dostal na mokré a namrzlé vozovce smyk, který se snažil vyrovnat. Částečně vyjel do protisměru, poté se s vozidlem vrátil do svého jízdního pruhu, kde vjel na krajnici mimo vozovku a narazil do stromu,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Řidič na místě zemřel, auto narazilo do stromu přímo na jeho straně. Dvě další osoby byly převezeny k dalšímu ošetření do nemocnice. „Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody vyšetřují českokrumlovští policisté,“ upřesnila Krausová.

Od začátku letošního roku tak zemřeli na jihočeských silnicích už tři lidé. V pátek, den před nehodou na Českokrumlovsku, zahynuly dvě ženy na Písecku (více čtěte zde).

Policisté upozorňují, aby řidiči přizpůsobili svou jízdu současným podmínkám, kdy vozovky jsou i v nižších polohách Jihočeského kraje mokré a pokryté ujetou či rozbředlou vrstvou sněhu.