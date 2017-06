Měsíční rybářský lístek je zatím zdarma. Využijí ho hlavně cizinci u Lipna

„Chtěli jsme systém zjednodušit a vyjít vstříc lidem, kteří si chtějí na našich vodách třeba jen rekreačně zachytat. Dnes už jim může povolení na základě plné moci dopředu vyřídit třeba i ubytovatel nebo my na sekretariátu jihočeského rybářského svazu,“ vysvětluje hospodář Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milan Hladík.

Inspiraci hledala organizace v zahraničí, kde je možné sehnat povolení třeba prostřednictvím internetových aplikací nebo v rybářských potřebách poblíž vyhlédnutého revíru.

Aby si člověk mohl zakoupit v Česku povolenku k lovu ryb, potřebuje nejprve rybářský lístek. Ten vydávají úřady buď na jeden rok, nebo na tři a deset let. Roční stojí sto korun, desetiletý 500 korun. Zájemce ho může získat teprve po absolvování školení, které ho alespoň částečně zasvětí do problematiky lovu ryb. Měsíční rybářský lístek je možné získat bez něj.

„Na jeho základě si pak může člověk koupit povolenku k lovu ryb třeba na týden nebo 14 dní už přímo od rybářského svazu nebo v penzionech a rybářských potřebách, které takovou službu nabízejí,“ popisuje Hladík.

Novinka potěšila například majitele penzionů v okolí Lipna. „Vítám každé zjednodušení. Zatím to ale funguje krátce a nemůžu posoudit, jestli se to projeví třeba na návštěvnosti,“ říká František Domin, majitel Penzionu Adler v Hůrce.

Kritici: Lovit mohou i lidé, kteří nemají k rybám vztah

Změna pravidel má ale také kritiky. Hlavně proto, že rybolov umožňuje prakticky komukoli, kdo nemá k rybám žádný vztah a nerespektuje základní pravidla. Zatím navíc nezačala platit vyhláška, která by upravovala výši poplatku. Ten by měl být do budoucna 200 korun. V současnosti je stále zadarmo, a když ho úřad vydá, nemůže si říct o žádný poplatek.

„Zatím jsme takových lístků vydali šest. Vydání nás stojí 30 korun, poslanci ale na schválení vyhlášky nějak zapomněli, a tak je musíme vydávat bezplatně,“ podotýká českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Mnohem větší zájem je na břehu Lipna v Horní Plané. Tam už jich vydali desítky. Mezi vydávanými rybářskými lístky je těch krátkodobých letos zhruba pětina. Zájem o ně mají prý hlavně Holanďané.

Na Lipně pomalu začíná hlavní letní sezona a celá oblast brzy zažije nával turistů. V pátek 16. června navíc začne období lovu dravých ryb. To je datum, které na největší český revír láká každoročně davy rybářů. Novinku v podobě rybářského lístku, který mohou získat mimo cizinců i úplní laici, tak čeká zatěžkávací test.

„Chápeme, že to přinese peníze svazu. Vůči našim rybářům je to ale nespravedlivé. Jedná se tady o lidi, kteří nejsou rybáři, chtějí se jenom bavit a dělají si, co chtějí. Pokud budou porušovat rybářský řád, čekají je stejné sankce jako ostatní rybáře,“ říkají členové lipenské rybářské stráže.