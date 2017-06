Hrází rybníka Mrhal u Budějovic prosakuje voda, zatím to řeší kamení

Oblíbený rybník by potřeboval celkovou opravu, na kterou však majitel nemá peníze. V horkých letních dnech je přitom Mrhal v obležení lidí. Je v něm většinou čistá voda, občerstvení a poloha jen pár kilometrů od rozpálených Českých Budějovic tam lákají každoročně tisíce lidí.

Volný čas u Mrhalu tráví i místní chataři a rybáři. Osmihektarová nádrž na rozhraní obcí Jivno a Hlincová Hora je však v ohrožení. Vodohospodářská společnost tam během pravidelné technické prohlídky zjistila únik vody z hráze.

V krajním případě by se hráz mohla protrhnout a voda by zatopila i okolní obce. „Mohu potvrdit, že na místě nastal první stupeň povodňové aktivity z hlediska zvláštních povodní a detekovali jsme průsak. Stav pozorujeme a majitel situaci řeší,“ uvedl za Vodní díla TBD Pavel Pána.

Na vině může být například příjezdová cesta vedoucí podél rybníka z Jivna do Hlincové Hory, kudy denně projíždí kromě osobních i nákladní auta a těžká technika. Právě pod srázem komunikace u lesa začala prosakovat voda. Na první pohled není problém patrný. V úterý ráno se však u příjezdové cesty objeví z obou stran betonové bloky.

„Za den se dá napočítat deset až dvacet nákladních vozidel, která po hrázi projedou, a ničí tak její stabilitu. Proto místní komunikaci uzavřeme do doby, než se problém s průsakem vyřeší. Vodní plocha Mrhalu je velká. Pokud by se hráz protrhla, voda by se mohla dostat až do Vráta, zatopila by údolí Rudolfovského potoka včetně Jarvalu a Královského rybníka v Rudolfově. Děláme vše pro to, aby k tomu nedošlo,“ poznamenal starosta Hlincové Hory Karel Fousek.

Voda se objevila u nefunkční spodní výpusti rybníka. Podle vedoucí oddělení vodního hospodářství Jaroslavy Snížkové zatím nelze určit, zda je průsak způsobený nefunkčním potrubím, či zda jde o průsak podložím.

„Provizorně je na místě navezeno kamení. To ale situaci může vyřešit jen na několik dalších týdnů. Vzhledem k závažnosti situace se o dalším postupu bude jednat na středeční schůzce na magistrátu za účasti dotčených obcí, Povodí Vltavy, majitele rybníka a společnosti Vodní díla TBD,“ upřesnila Snížková.

Na základě doporučení firmy by měl majitel a provozovatel rybníka ihned zahájit práce na projektové dokumentaci pro vybudování nové spodní výpusti a bezpečnostního přelivu.

„Propouštění vody řešíme od samého začátku, kdy jsme rybník koupili. Jen teď je ten průsak větší. Stejný problém tu ale byl i při posledním vypouštění před šedesáti lety. O vybudování spodní výpusti a bezpečnostního přelivu uvažujeme dlouho, jde o milionové investice, ale nejsou na to vypsané žádné dotační tituly,“ uvedl Martin Šťastný, který rybník získal do svého vlastnictví v roce 1996.

Pokud by začaly opravy Mrhalu, znamenalo by to značné omezení pro chataře i návštěvníky. Rekonstrukce nádrže je však zřejmě nevyhnutelná. „Zamokření půdy u hráze se tady skutečně řeší roky, ale průsak zažíváme poprvé. Opravu vyžadujeme po majiteli dlouho, ve středu po jednání budeme vědět víc. Záleží také, jak se k tomu vyjádří českobudějovický vodoprávní úřad,“ doplnil Petr Smrž ze společnosti Vodní díla TBD.