Samsonovu kašnu za týden obklopí stěna. Začne projekt Vnímání

V pořádajícím Domě umění už začaly přípravy vnitřní části výstavy, kde bude další kruh. Přímo z oken galerie povede dřevěná lávka. To bude jediná cesta, kudy se zájemci každý den od 10 do 18 hodin k Samsonově kašně na náměstí Přemysla Otakara II. dostanou.

Vernisáž instalace je příští středu. Výstava, kterou doplní každé úterý přednáška, potrvá do 2. října.

„Tento čtvrtek začne samotná stavba na náměstí. Trvání projektu jsme zkrátili o týden. Ale ne proto, že bychom museli, ale protože se to krylo s jednou akcí, kde by to překáželo. Při schvalování jsme nenarazili na žádný odpor, naopak nám všude vycházeli vstříc,“ řekl kurátor Domu umění Michal Škoda.

Dodal, že město do Vnímání nedává ani korunu navíc. Výstava je součástí ročního rozpočtu galerie, na stavbu přispějí sponzoři. Dřevěné materiály jsou recyklovatelné a budou později opět použité.

„Začneme kruhem kolem Samsonovy kašny. Odtud bude postupně vyrůstat lávka k oknům Domu umění. Termín je šibeniční, ale firma to určitě zvládne,“ podotkl autor projektu Jan Šépka (rozhovor s autorem zde).

Zakrytí kašny má zaryté odpůrce i zastánce

Šépka prohlásil, že jeho cílem není šokovat. Chce především upozornit na to, jak lidé vnímají dominanty, ale zároveň i trochu skrytá místa. Instalace by tak měla propojit tichý prostor Domu umění s kašnou jako středobodem města.

„Samsonova kašna je jednou z největších v zemi, její umělecká kvalita je nezpochybnitelná. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den, nepřemýšlíme o jejich podstatě ani o vztahu k prostoru,“ uvedl Šépka.

Plány pražského architekta poprvé zveřejnil magistrát Českých Budějovic na začátku května. Nápad vyvolal spoustu reakcí u místních obyvatel. Například v anketě na iDNES.cz uvedlo 2 439 čtenářů, že se jim projekt Vnímání nelíbí. Pro něj hlasovalo 1 236 lidí. Na Facebooku vznikly zase dvě odlišné skupiny. Sociální sítě se několik týdnů hemžily nenávistnými komentáři i odbornými postřehy.

„Vyhozené peníze za obludnost a se souhlasem památkářů. Když je vznešený název i blbost kvete,“ napsal například Vít Holler.

„Myslím, že to je super nápad. I kdyby se to nakonec nerealizovalo, což by byla škoda, odhalilo to už teď mnoho o obyvatelích. Tolik nadávek, sprostoty, nevychovanosti, nepochopení a neochoty se o pochopení jen pokusit, zabedněnosti a maloměšťáctví, nesmyslných argumentů a hlouposti jsem už v diskusích týkajících se našeho města dlouho neviděl,“ reagoval Jan Ctibor.