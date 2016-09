Sanitky začnou jezdit se zapnutými majáky i přes hranice

Když si dnes zlomí rakouský turista nohu v Českých Velenicích, vyrazí k němu sanitka ze 17 kilometrů vzdáleného Suchdola nad Lužnicí. Jihočeští záchranáři ho však po ošetření nemohou legálně převézt do blízké nemocnice v rakouském Gmündu, ale musí ho předat na hranicích rakouským kolegům.

Existuje ještě druhá, pro pacienta zdlouhavější varianta - že ho posádka záchranky poveze hodinu do nemocnice v Jindřichově Hradci, nebo v Českých Budějovicích. A podobně komplikovanou anabázi podstupují čeští pacienti, kteří dojdou ke zdravotní újmě v rakouském či německém příhraničí.

Už za několik týdnů se to má změnit k lepšímu. Jihočeští radní doporučili zastupitelům ve čtvrtek rozhodnout o podpisu smluv mezi hejtmanstvím a bavorským státním ministerstvem vnitra, pro stavebnictví a dopravu a dvěma dalšími spolkovými zeměmi Dolní Rakousko a Horní Rakousko.

„Bavorská strana k tomu poslala nějaké připomínky, takže ve smlouvě ještě budeme něco měnit a dodělávat. Není to nic zásadního, co by ohrozilo podpis smlouvy naplánované už na začátek října v Karlových Varech. Smlouvu s bavorskými kolegy budeme podepisovat spolu s Karlovarským a Plzeňským krajem,“ uvedla vicehejtmanka pro zdravotnictví Ivana Stráská (ČSSD).

Jako první má hejtmanství podepsat už koncem září smlouvu s Horním Rakouskem, termín podpisu s Dolním Rakouskem zřejmě sladí s kraji Vysočina a Jihomoravským, dalšími českými sousedy této rakouské spolkové země.

Jihočeské sanitky mají slovníčky pro nejzákladnější situace

„Krajské smlouvy navazují na rámcové dohody mezi státy. Jejich cílem je, že naše posádky budou moci zasahovat na území Německa a Rakouska stejně, jako by zasahovaly doma. To znamená, že tam smíme léčit, používat majáky a uznávají tam naše vzdělání, vyhlášky i auta a vybavení. A totéž platí pro rakouské a německé záchranáře u nás,“ vysvětlil šéf jihočeské záchranky Marek Slabý.

Jako předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR strávil při přípravě mezistátních i krajských dohod nespočet hodin a libuje si, že záchranáři se budou moci v příhraničí postarat o pacienty komfortněji.

„V příhraničním pásmu do 15 až 20 kilometrů můžeme požádat o pomoc Rakušany a oni přijedou, nebo náš cyklista se dovolá Rakušanům, že leží zraněný dva kilometry u hranic, protože je tam přesah signálu,“ popsal Slabý.

Ačkoli spolupracovat budou především příhraniční posádky, už nyní jsou všechny jihočeské sanitky vybaveny slovníčky pro nejzákladnější situace, které Jihočeši vypracovali společně s rakouskými kolegy. Ve chvíli, kdy kraj uzavře smlouvu s Horním a Dolním Rakouskem, začne fungovat na spolupracujících operačních střediscích webová aplikace, na níž budou v terénu blikat zelené (volné) a červené (zasahující) sanitky.

„Na operačním středisku už máme speciální linku a v říjnu začnou cvičná volání operačních středisek, aby si dispečeři na novinku zvykli. Dolnorakouská strana dokonce garantuje, že bude mít k dispozici tlumočníka 24 hodin,“ podotkl Slabý, který už si s Rakušany vyměňuje konkrétní údaje, například seznam výjezdových základen a volací znaky sanitek.

V příhraničních sídlech už novinku vyhlížejí řadu let. „Pokud si vzpomínám, přeshraniční ošetření pacientů se řeší už patnáct let. A považuji za vítězství, že se to konečně podařilo dotáhnout do konce,“ konstatoval českovelenický starosta Jaromír Slíva. České Velenice leží ve výběžku, který zasahuje do rakouského území, a dojezdové vzdálenosti na české straně je těžké dodržet.