Budějovice představily velkolepý plán. Postaví vědecké centrum

Černá věž, náměstí, Budvar. A dál? Co takhle třeba návštěva vědeckého centra na výstavišti. V Českých Budějovicích začínají vznikat plány na mimořádný projekt - science centrum. Krajské město by tak za pár let mohlo získat velkou atrakci, za kterou mohou jezdit desítky tisíc lidí z celé republiky i zahraničí.

Vše nyní začíná zpracováním studie proveditelnosti. Na konci má být velká několikapatrová budova po pravé straně u vstupu na výstaviště za stovky milionů korun a uvnitř poznávání a zábava, která návštěvníky zabaví třeba na půl dne.

„Plzeň má Techmanii, máme na mysli něco podobného, ale chtěli bychom jít ještě na vyšší úroveň. Zapojí se Jihočeská univerzita i Vysoká škola technická a ekonomická a budějovické podniky. Jihočeský kraj nechá zpracovat studii, město se na ní bude podílet. Je určitá předběžná dohoda, že prostor na výstavišti by proto byl vhodný,“ potvrdil náměstek primátora František Konečný.

A co všechno by mohlo vědecké centrum nabídnout? Tak například robotický park či interaktivní muzeum vody. Zájem o to projevila Česká společnost vodohospodářská. Důležité je, že by návštěvníci dostali možnost si spoustu věcí vyzkoušet, osahat, otestovat a zkrátka se bavit, ne jen koukat na exponáty.

„Jihočeská univerzita se zapojí do projektu Science Centra, jelikož má eminentní zájem na vzdělávání veřejnosti v přírodovědných a technických oborech. Zapojíme se zejména při přípravě expozic a exponátů,“ uvedl prorektor pro vědu a výzkum Jihočeské univerzity Tomáš Polívka.

Centrum má nalákat studenty na technické obory

„Centrum by mělo přinést osvětu ve věci technického vzdělávání. Jde o to, aby mladí lidé viděli, jak funguje robotizace, jak fungují fyzikální a chemická pravidla nebo zákony,“ konstatoval Konečný.

Podle něj současný trend vývoje společnosti směřuje k tomu, aby se lidé blíže seznamovali se základními vědeckými postupy. „Víme, že je velký problém sehnat technicky vzdělané studenty. Toto centrum by mělo pomoci zvyšovat počet uchazečů pro takové obory,“ řekl.

Jeho kolega náměstek Petr Podhola pak navázal s tím, že objekt v areálu výstaviště je součástí již zpracované územní studie.

„Jako město tomu jdeme naproti. Ale bude to velká investice za stovky milionů korun. Může to však Budějovice významně obohatit. Co dnes můžeme turistům nabídnout, ono toho zase tolik není. Od centra si slibujeme, že vznikne lákadlo, které může mít vliv na turismus,“ reagoval Podhola.

Mohlo by to tak skutečně být. Vždyť Techmania Science Center v Plzni ročně navštíví přes 200 tisíc lidí. „Začali jsme v roce 2008 malou Techmanií a od té doby rosteme. Zlom nastal v roce 2014, kdy jsme spustili velký provoz. Kromě tuzemských turistů jich přijíždí hodně také z Německa,“ uvedla Markéta Čekanová, mluvčí Techmanie v Plzni.

Bude stát už v roce 2022?

Mezi největší hity tam patřila expozice Top secret, která se věnovala práci špionů, pak 3D filmy v planetáriu, show s tekutým dusíkem, ale i laboratoře a dílny. „Lidé u nás mohou strávit klidně celý den. Dají si tu i oběd nebo kávu,“ dodala Čekanová.

Přesný termín zahájení stavby objektu v Českých Budějovicích zatím ovšem není známý. Ten nejbližší, kdy by mohlo centrum stát, je rok 2022, ale to je hodně optimistické. Projekt by nesměl narazit na žádné překážky při žádostech o povolení a také by se muselo najít dostatek peněz na stavbu. Hlavním koordinátorem by měl být Jihočeský kraj.

„Každá atraktivní zábava je pro Budějovice přínosem. Jde ovšem o to, jak bude projekt nastavený. Měl by být odlišný a originální. Plzeň není zas tak daleko a také v Linci mají Ars Electronika Center,“ upozornil Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.