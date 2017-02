Podojit, uvařit, po škole dělat sýry. Sedlák je obžalovaný z týraní synů

Muži, kterého před soud dovedla první den policejní eskorta, protože nereagoval na předvolání, hrozí až dvanáct let vězení mimo jiné za týrání svěřené osoby a zanedbání výchovy.

O životě na statku vypovídal na policejním videozáznamu třináctiletý chlapec.

„Museli jsme s bratrem vstávat v šest a podojit krávy. Pak jsme chvátali do školy, když jsme nestihli autobus, jezdili jsme i v zimě na kole. Po návratu jsme doma zatopili a uklidili. Večer vyráběli sýry, spát jsme chodili v jedenáct večer. Otci jsem vařil snídaně i večeře. On sám pořád seděl u Facebooku a nadával nám. Od pěti let jsem jezdil s traktorem, měl upravené pedály, ale to mi tak nevadilo,“ líčil chlapec.

Podle obžaloby měli chlapci často na těle modřiny od bití, chodili do školy hladoví a neupravení a byli pro posměch spolužákům. Pomoc nakonec vyhledal mladší syn, když zavolal na sociální odbor a úřednice ho odkázaly na policisty.

Většina svědků tvrdí, že přímo týrání dětí nezaznamenala

Rodině občas pomáhala babička, která dětem nosila dárky a oblečení, ale obžalovaný jí později zakázal za chlapci chodit.

Před soudem se střídají svědci - známí rodiny, sociální pracovnice i pedagogové ze základní školy. Většina z nich tvrdí, že přímo týrání dětí nezaznamenala.

Šikanu sourozenců od spolužáků sice řešila školní psycholožka, ale nehlásila ji ani na sociální odbor ani na policii. Ředitel školy konzultoval poměry v rodině s otcem pouze přes telefon.

Podle znalce z oboru psychiatrie Jana Tučka trpí obžalovaný poruchou osobnosti, která se projevuje impulzivním a agresivním chováním a může se stupňovat až k duševní nemoci.

„Vidí svět černobíle a radit si nenechá. Domnívá se, že má vždy pravdu a jeho výchovné metody jsou jedině správné,“ řekl znalec.

Zmocněnec sourozenců požaduje odškodnění 1,1 milionu

Mladší z bratrů poznamenal, že si otec liboval v tom, co jeho synové zastanou a dával jejich fotky, jak pracují, na sociální sítě.

„Styděl jsem se za to a ponižovalo mě to. Spolužáci se nám pak posmívali,“ popsal třináctiletý chlapec.

Další znalci z oboru psychiatrie a psychologie uvedli, že oba bratři trpí těžkým traumatem způsobeným dlouhodobým týráním. Zmocněnec poškozených sourozenců, kteří už s otcem nežijí, požaduje odškodnění za nemajetkovou újmu pro každého 1,1 milionu korun.

Obžalovaný hned v začátku procesu odmítl vypovídat. V přípravném řízení se hájil, že jeho děti pracovaly na statku dobrovolně a o žádnou těžkou fyzickou práci nešlo. Připomněl, že podobnou a ještě tvrdší výchovu zažil jako dítě od svého otce.