Severní spojka v Českých Budějovicích zbaví kolon Strakonickou

„Ze strategických dokumentů vyplývá, že je pro České Budějovice nejdůležitější dopravní stavbou, má jednoznačnou prioritu, je důležitější než dálnice,“ upozornil na únorovém jednání zastupitelů radní krajského města Miroslav Joch (ČSSD).

Podobně před časem mluvila i Vladimíra Hrušková, ředitelka budějovického závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Je reálné ji začít stavět v roce 2020. Bude to poměrně nákladné, součástí je most přes Vltavu, podjezd pod železnicí v Nemanicích. Rozpočet stavby vychází asi na 1,5 miliardy korun,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES.

Je důležité začít co nejdříve, protože po roce 2021 se může zastavit přísun evropských peněz. Stavět z vlastních prostředků by už pak pro stát mohlo být dost složité. Investorem je právě ŘSD.

Spor o pozemky u Globusu

Jenže příprava může narazit, například při výkupech pozemků, se kterými se snaží město pomáhat. Problematická je oblast v Kněžských Dvorech, kde bude nutné zbourat několik domů.

A na první pohled překvapivě komplikovaná je situace na druhém konci budoucí silnice u okružní křižovatky u Globusu. Zastupitelé 13. února projednávali záměr směny pozemků u Globusu patřících společnosti Praha West Investment k.s (PWI).

Má zájem o exkluzivní parcelu u Stromovky za Kauflandem. Té se však město nehodlá zbavovat, pro schválení záměru bylo jen osm z 41 přítomných zastupitelů.

Komplikací je však více - ŘSD je se společností PWI ve sporu, protože tvrdí, že jí okružní křižovatka u Globusu patří a mělo dojít i k předání pozemků, což se však doposud nestalo. ŘSD proto odkup městu nedoporučila. Firmu PWI se nepodařilo kontaktovat.

Radní Joch se domnívá, že pokud se podaří získat pozemky pro Severní spojku, pak je to správné i za cenu, že by je město vyměnilo za jiné žádanější parcely. „V tomto případě to nejde jen přepočítávat na miliony, ale i na tisíce aut, co se podaří vytěsnit a nebudou na Strakonické,“ dodal Joch.

ŘSD se samozřejmě hodí, když bude město vykupovat. Protože se do toho ředitelství může pustit až na základě územního rozhodnutí a zpracované dokumentace pro stavební povolení. Což zatím chybí. Navíc město si může dovolit vykoupit celý pozemek a ŘSD jen to, co opravdu potřebuje pro stavbu.

Místo „kruháče“ semafory

Co se možná řidičům nebude zdát, je změna okružní křižovatky u Globusu, která se má při budování Severní spojky proměnit na křižovatku se semafory a přídavnými odbočovacími pruhy.

V každém případě asi největším přínosem spojky má být odlehčení přetížené Strakonické ulice. Zatímco ještě v roce 2005 po ní jezdilo v průměru 37 tisíc aut denně, v roce 2010 to bylo o dalších pět až osm tisíc více a odhad pro rok 2030 bez nové přeložky je 52 tisíc.

Naopak v případě stavby bude po Strakonické jezdit v budoucnu maximálně 32 tisíc vozidel denně a sloužit má především vnitroměstské dopravě. Zmenší se tak kolony a zrychlí cesta.

Projetí trasy Severní spojky z Pražské ke křižovatce u Globusu dlouhé 2,4 kilometru by trvalo přibližně čtyři minuty, podle povolené rychlosti možná i méně. Současnou trasu přes Strakonickou lze projet za osm minut, když padají zelené a není kolona. V opačném případě to může trvat až půl hodiny.