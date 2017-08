Nová silnice na sídliště v Budějovicích bude v noci zavřená. Řidiči láteří

Značku stavaři pravděpodobně nedopatřením nezakryli při nedávném otevření okružní křižovatky na konci Strakonické ulice, která je součástí rozsáhlé stavby. Bylo na ní jasně vidět, že po uvedení do provozu bude silnice neprůjezdná od 22 do 6 hodin.

„Je to tak, minimálně ve zkušebním provozu bude vozovka fungovat v tomto režimu,“ potvrdil náměstek primátora František Konečný.

Podotkl, že radnice nemůže do této věci zasáhnout, protože nemá takové kompetence a rozhodovaly orgány státní správy. Ty se držely zákona, který stanovuje přísné hlukové limity a předpisy.

Jenže v místě, kde silnice povede, nikdo nežije, nachází se v areálu bývalého čtyřdvorského tankodromu nad zimním stadionem. Problém je až dál v ulici M. Horákové, na niž nová komunikace naváže.

Při zpracovávání dokumentace odborné výpočty ukázaly, že po uvedení do provozu na jaře příštího roku se zvýší provoz v ulici M. Horákové na sídlišti Máj. Právě tam pak hrozí, že bude v nočních hodinách hluk nad povolené limity.

„Uvidíme, jaké to bude v praxi. Měl by se tam položit tichý asfalt, aby se hlučnost snížila, a určitě se tam budou provádět měření. Pokud vše vyjde dobře, tak bude možné opatření zrušit a silnice bude průjezdná bez omezení,“ nastínil Konečný. Celou situaci považuje za velmi nešťastnou i z hlediska samotného nastavení zákona.

Hodně překvapení jsou i řidiči, kteří se o omezení dozvěděli. Informace se rychle rozšířila na sociálních sítích.

„Přijde mi to jako naprostý nesmysl. Kde zůstal zdravý selský rozum? Když ta auta nepojedou zkratkou po nové silnici, tak pojedou přes Husovu, Rošického, nebo O. Nedbala, kde také žijí lidé, a tam ten hluk tedy není?“ ptal se rozčileně jeden z obyvatel Máje David Tureček. A podobně reagují i další obyvatelé.

Omezení minimálně na rok

Podle informací MF DNES bude v omezeném režimu nová silnice fungovat minimálně rok. Měřit je totiž možné jen v určitých obdobích, která lze označit jako běžná. To znamená třeba mimo letní prázdniny. A výstupů musí být hned několik.

Na první se tak dostane pravděpodobně příští rok před velkými prázdninami, další bude na řadě na podzim. Nevýhodou z pohledu řidičů je i to, že zatímco dříve se hluk měřil přímo v domácnostech, dnes se dávají mikrofony dva metry od fasády budovy na ulici. Na měření tak už nemohou mít vliv třeba speciální protihluková okna.

O propojce se mluvilo zhruba čtvrt století a v posledních letech měla také několik velkých odpůrců v čele s dvojicí Radek Vinkler a Marie Paukejová, kteří opakovaně upozorňovali na nedostatky projektu. Varovali především před tím, že bude mít silnice negativní dopad na jejich obydlí a životy tím, že budou porušovány třeba právě zmíněné hlukové limity.

Historicky byla silnice v ulici M. Horákové postavena tak, že se počítalo s budoucím napojením nové komunikace na straně u Zavadilky, ale i na opačném konci u Branišovské směrem na Litvínovice. Směrem dál na jih je však pokračování silnice v současné době nereálné.

Samotná stavba propojky z Vltavy na Máj zatím postupuje podle plánu a v květnu by měli motoristé tuhle zkratku získat. Okružní křižovatka na konci Strakonické, která už je v provozu, stála téměř devět milionů korun. Celkem akce stojí 111 milionů, když si její financování rozdělil Jihočeský kraj a město České Budějovice.

Od nové komunikace si hodně slibuje třeba i budějovický dopravní podnik. „Přímo po nové silnici naše linky nepojedou. Kolem není žádná zástavba. Ale doufáme, že by mohla uvolnit provoz na Branišovské či ulici O. Nedbala, a to by pomohlo v dodržování přesnosti jízdních řádů,“ dodal mluvčí podniku Viktor Lavička.