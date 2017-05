Ve škole se zřítil strop ve sborovně, žáci se nyní učí v jiné budově

„Po dohodě jsem rozhodla, že objekt zůstane až do odvolání uzavřený. Žáci čtvrtých a pátých tříd budou do té doby chodit do naší druhé budovy v Hlinecké. Rodiče jsme o všem informovali,“ upřesnila ředitelka školy Zdeňka Hájková.

Podhledy na stropě byly podle jejích slov přibližně 20 let staré. Objekt na Vinařického náměstí čeká kompletní odborná prohlídka, aby bylo možné vyloučit, nebo předejít dalším rizikům.

Hlášení o pádu stropu ve škole přijalo ve čtvrtek po osmé hodině ranní operační středisko policie.

„Policisté ani hasiči neměli více informací jak o rozsahu události, tak o případných zraněných osobách. Do školy vyjeli v 8:13 hodin profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou a technický kontejner z českobudějovické stanice, který je určen právě na tyto typy zásahů,“ informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Na místo vyrazila také jednotka dobrovolných hasičů z Týna. Po příjezdu na místo zahájila profesionální jednotka průzkum.

„V místnosti nikdo nebyl, takže ani nikdo nebyl zraněn. Dobrovolní hasiči poté odjeli zpět na základnu,“ zmínila Matějů.

Podhled spadnul přibližně u poloviny stropu. Hasiči prověřili, že nikde jinde kromě sborovny žádné podobné nebezpečí nehrozí a společně s policisty místnost zabezpečili proti vstupu. Z nezasažené části sborovny pak ještě vynesli kopírku, trezor a některé další cenné věci.

Velitel zásahu pak na místo povolal statika. „Po jeho posouzení bylo rozhodnuto, že vyklízení a likvidační práce začnou až v pátek,“ dodala mluvčí.