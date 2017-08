Písek prodá další část své průmyslové zóny za 30 milionů korun

Podmínkou je, že firma musí vytvořit po dohodě s odborem životního prostředí pás zeleně tam, kde pozemky sousedí s rodinnou zástavbou městské části Purkratice. Místní si totiž stěžovali na přiblížení průmyslové zóny k jejich domům.

„Areál už bude blízko, dá se říct, že je to znehodnocení mého pozemku i domu. Budu na tom tratit a žít tam pro nás bude zase o něco horší,“ upozornil například Pavel Češka.

Podle územního plánu jsou ale prodávané pozemky určeny právě pro výstavbu průmyslových objektů. „Jejich prodejem tak bude vyřešen poslední zbytek severní části průmyslové zóny. Vzhledem k tomu, že schválená prodejní cena činí 300 korun za metr čtvereční, město získá do svého rozpočtu zhruba 30 milionů, které bude moci použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ řekl místostarosta Josef Knot.

Společnost chce nejpozději do dvou let začít s první etapou výstavby na ploše o rozloze zhruba 10 tisíc metrů čtverečních. „Podle vývoje automobilového průmyslu je vize na další dostavbu 20 tisíc metrů čtverečních,“ podotkl výkonný ředitel s.n.o.p. Petr Pechek. Celkem by zde mohlo najít práci zhruba 200 lidí.

Firma funguje v Písku už od devadesátých let minulého století. Na nových pozemcích v rámci první etapy výstavby plánuje investice okolo 350 milionů korun. Projekt počítá také s dosud chybějícím parkovištěm pro kamiony.