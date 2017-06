Příští premiér? Kdokoliv, hlavně ne Sobotka, prohlásil Zeman

13:32 , aktualizováno 13:32

Prezident Miloš Zeman při své návštěvě Jihočeského kraje opět o něco vyhrotil svůj vztah s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Na dotaz, kdo by měl být příštím šéfem ČSSD, reagoval, že to může být kdokoli, jen ať to není právě Sobotka. Stejná slova padla i v souvislosti s příštím premiérem.