Alšova galerie přijala sochu Klementa Gottwalda, možná ji někdy vystaví

„Socha zůstane v depozitáři, dokud někdo z kurátorů nepojme nápad využít ji například jako součást nějaké kritické výstavy,“ řekl ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert.

Monumentální plastika prvního dělnického prezidenta stála před rokem 1989 na tehdejším náměstí Velké říjnové socialistické revoluce v Příbrami. Po listopadové revoluci skončila v depozitu technických služeb.

Současná rada města Příbram doporučila sochu Klementa Gottwalda jako umělecké dílo takzvaně muzealizovat. Žádná z místních zřizovaných organizací na ni však neměla místo, nebo ji nechtěla. Zájem projevila až Alšova jihočeské galerie.

„Autor originálu Břetislav Benda byl významný český sochař a jihočeský rodák. Tato bronzová socha je odlitkem té původní, která dlouho stála na náměstí v Písku a hned po revoluci byla zničena. U té příbramské se to nestalo,“ říká Seifert.

Někteří umělci však přijetí takového daru kritizují (psali jsme zde).

V roce 1978 ji odpálil příbramský dělník

Příbramskou sochu proslavila akce dělníka Ondřeje Stavinohy, který ji v roce 1978 s přáteli odpálil pomocí výbušniny. Stavinoha za svoji protirežimní akci putoval na devět let do vězení (celý příběh najdete zde).

„Získáváme tak do svých sbírek umělecké dílo s příběhem, což je dnes velice žádané. Je to dílo dobře řemeslně provedené. Pro mě je zásadním motivem neničit a nevytrhávat z paměti národa to, co se událo,“ upozornil Seifert.

Podle historika umění Radka Wohlmutha je socialistický realismus stejně jako třeba pop art umělecký směr, který charakterizoval určitou dobu.

„Přijetí této sochy do sbírek galerie je v pořádku. Ničení tendenčních věcí, i když jsou spojené s nevybíravou minulostí, nic neřeší. Je také důležité upozornit, že sochu Gottwalda nikdo nechce uctívat a modlit se k ní,“ dodal Wohlmuth.