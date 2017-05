Solnice v centru Budějovic se promění v restauraci. Muzeum motorek zůstane

„Chceme co nejvíce zachovat historickou podobu a hodnotu objektu. Proto jsme se rozhodli, že minipivovar vybudujeme v nedalekém objektu v Hroznové ulici. Pokud bychom ležácké tanky a další technologie umístili do Solnice, určitě by tím trpěla. V ní bude restaurace,“ řekl Václav Študlar za společnost Salinum CB, která je majitelem budovy.

Práce vypuknou v nejbližších dnech a Študlar upozornil, že se začne rekonstrukcí samotné budovy. Vše chtějí mít hotové na přelomu září a října příštího roku.

Zajímavé je řešení propojení minipivovaru a restaurace. Pivo nebude nutné stáčet do sudů a převážet, ale mělo by proudit trubkami, jež povedou pod zemí mezi oběma domy. To znamená zásah i do Piaristického náměstí.

Z důvodu stavebních prací se tak odtud dočasně přestěhují oblíbené čtvrteční a sobotní trhy. Tradiční akce bude mít nové stanoviště na náměstí Přemysla Otakara II., a to v době od 25. května do 26. června. Pouze 3. června nebudou, protože náměstí bude patřit půlmaratonu.

Na výkopové práce budou dohlížet archeologové

„Zrušit oblíbené trhy bez náhrady bylo nepřípustné, protože se těší velké oblibě, takže jsme zvolili jejich dočasný přesun. V době prací by byla problematická navážka zboží a celkově by to znamenalo zhoršené podmínky pro trhovce i zákazníky,“ uvedl náměstek primátora Petr Podhola.

Zdůraznil, že na výkopové práce budou dohlížet archeologové a každý kámen bude řádně označený tak, aby se vrátil na původní místo. „Je to jedno z historicky nejvzácnějších míst v Budějovicích, takže je tento postup nezbytný,“ dodal.

V Solnici sídlí také Jihočeské motocyklové muzeum. To v ní zůstane i nadále, pouze se přesune z Malé do Velké Solnice.

„Zatím platí, že bychom měli být do konce července na svém místě, pak se uvidí,“ upřesnil Petr Hošťálek, provozovatel muzea.

Václav Študlar navázal s tím, že motocykly najdou nové útočiště v podkrovní části. „Je tam unikátní krov, věříme, že tam bude expozice vypadat velmi dobře,“ doplnil.

Využití dalších prostor rozlehlé budovy budou zástupci společnosti Salinum ještě hledat. Rozhodnou se i podle toho, po čem bude poptávka a co historický dům dovolí.