Soud řeší loupež s nožem, napadený říká o útočníkovi, že je dobrý člověk

Podle obžaloby požadoval muž původem z iráckého Bagdádu na mladším známém dva tisíce korun z pokladny v kiosku. Když je nedostal, začali se prát. Přitom ho ohrožoval kuchyňským nožem.

Líčení před okresním soudem je plné zvratů a emocí. Svou výpověď několikrát změnil napadený Egypťan. S pláčem soudcům tvrdil, že známého má rád a rozhodně si nemyslel, že šarvátka dostane jeho kolegu až do vazby.

V arabské komunitě jsou podle něj takové emoce běžné. Několikrát proto navštívil státního zástupce s žádostí o stažení obžaloby.

„Policii jsem zavolal. Z Egypta jsem zvyklý, že k takovým věcem policie přijede a lidi uklidní. Nic víc se z toho nedělá. Yasira jsem se nebál, ani když držel nůž. Je to dobrý člověk,“ popisoval napadený, který potvrdil, že v Čechách žije pět let, je muslim a ctí korán.

Předseda senátu Radek Martínek se snažil zorientovat v květnaté výpovědi jak obžalovaného Yasira Younuse Ibrahima Ibrahima, tak poškozeného. Zjišťoval, zda výhrůžky s nožem měly slovní doprovod.

Potíže měl i tlumočník z arabského jazyka. Jak zdůraznil, některé výrazy jdou přeložit do češtiny těžko, protože mají různé významy. Například hrozby v arabské komunitě gradují podle toho, jak jsou míněny vážně. Výkřiky „já tě zabiju“ nebo „já tě bodnu“ ještě nemusí být míněny doopravdy. Naopak jiný pohled má na ně český právní řád.

Incident se stal v neděli 4. dubna v poledne, když si do kiosku s kebabem v ulici Na Mlýnské stoce přišel obžalovaný pro část výplaty. Tvrdí, že ho tam poslal majitel prodejny, ale prodavač mu odmítl peníze dát, a ještě na něho křičel a šermoval nožem.

„Víte, my se nemáme rádi z dřívějšího působení v Kolíně. On má sklony k agresivitě. V kiosku jsme se chvíli postrkovali, pak jsem utekl. U nádraží mě zatkla policie,“ líčil Ibrahim, který rovněž žije v Česku pět let.

Jako loupežné přepadení se zbraní zhodnotila hádku Arabů policie i státní zástupce Marcel Faktor. Obžalovaný i poškozený tvrdí, že policie jejich výpovědi překroutila a špatně pochopila a že o loupež nebo ohrožování nožem rozhodně nešlo.